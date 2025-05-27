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Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле достигло почти 50

Sky News: Почти 50 человек пострадали из-за наезда машины на толпу в Ливерпуле
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле (Англия) пострадали почти 50 человек. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
27 пострадавших были госпитализированы, двое из них, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Еще 20 человек получили помощь на месте без необходимости госпитализации. Среди жертв инцидента — четверо детей.

Представитель полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что происшествие не связано с терроризмом. По ее словам, это изолированный случай, и правоохранители не ищут других подозреваемых.

Ранее «Радио 1» передавало, что инцидент произошел вчера вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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У берегов Крыма опрокинулся прогулочный катер с пассажирами на борту
У Балаклавы в Крыму опрокинулся прогулочный катер с шестью пассажирами на борту
27 мая 2025, 03:38

Фото: Telegram-канал «Следком Крыма и Севастополя» @sledcomcrimea

Прогулочный катер перевернулся в районе «Золотого» пляжа у бухты Балаклава в Крыму. Шесть туристов, находившихся на борту, не пострадали благодаря оперативной помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
«В результате неправильной оценки погодных условий судоводитель допустил переворот прогулочного катера. На борту находились 6 пассажиров», — передает РИА Новости информацию МЧС.
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Пассажиры оказались в воде после опрокидывания судна. Люди были спасены экипажами проходящих мимо катеров и доставлены на берег. Медики осмотрели всех, госпитализация никому не потребовалась.

Госинспекция по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю совместно со следственными органами устанавливает обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).

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Выяснилось состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле
Guardian: состояние части пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле критическое
27 мая 2025, 00:32

Фото: iStock/IR_Stone

Несколько пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило британское издание The Guardian.
Инцидент произошел вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Дороги в центре города начали открывать незадолго до происшествия.

Темный минивэн (предположительно Ford Galaxy) на скорости влетел в толпу после завершения парада. Машина «мяла» под собой людей, пока фанаты не остановили автомобиль. Telegram-канал SHOT писал о не менее чем 17 пострадавших.

Кадры из соцсетей показывают, как фанаты пытались вытащить мужчину из автомобиля, но полиция оперативно вмешалась, предотвратив самосуд. 53-летний водитель был задержан на месте.

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#великобритания
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Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле, водитель задержан
26 мая 2025, 22:17

Фото: istockphoto/BrianAJackson

На толпу пешеходов наехал автомобиль в британском Ливерпуле, информирует в соцсетях полиция Мерсисайда.
«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля. <...> Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит», — сказано в сообщении.

Как уточнили правоохранители, водитель задержан. Городские СМИ опубликовали снимки, на которых видна оцепленная территория с большим количеством спасателей и полицейских. По данным местной газеты Liverpool Echo, медицинский вертолет приземлился на месте ЧП. Британский премьер Кир Стармер уже в курсе ситуации.

«События в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими», — отреагировал он.

Премьер-министр поблагодарил экстренные службы за оперативность.

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Росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении курьера в Москва-сити
26 мая 2025, 21:25

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Подозреваемые в ограблении курьера в деловом центре «Москва-сити» задержаны сотрудниками Росгвардии. В столичном главке ведомства предоставили соответствующую видеозапись. Уточняется, что злоумышленников подозревают в нападении на доставщика и хищении у него денег в особо крупном размере.
«Неизвестные подошли к мужчине, который ожидал такси. Злоумышленники напали на него и вырвали из рук чемодан с деньгами, после чего скрылись», — сказано в релизе.
Известно, что двое подозреваемых пытались сопротивляться при задержании. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела вверх. Открыто уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу
26 мая 2025, 16:37

Фото: iStock/yacobchuk

В ЖК «Спортивный Квартал», расположенном в Новой Москве, были слышны звуки стрельбы.
Как сообщает телеграм-канал Mash cо ссылкой на слова жителей, мужчина бродил по улице и открыл огонь. Его скрутил спецназ. Канал опубликовал момент задержания.



Позже телеграм-канала SHOT написал, что нападавших было трое. По предварительной информации, двое задержаны, одному удалось скрыться.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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