Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле достигло почти 50

Подозреваемые в ограблении курьера в деловом центре «Москва-сити» задержаны сотрудниками Росгвардии. В столичном главке ведомства предоставили соответствующую видеозапись. Уточняется, что злоумышленников подозревают в нападении на доставщика и хищении у него денег в особо крупном размере.