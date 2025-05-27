Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле достигло почти 50

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В результате наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле (Англия) пострадали почти 50 человек. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
27 пострадавших были госпитализированы, двое из них, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Еще 20 человек получили помощь на месте без необходимости госпитализации. Среди жертв инцидента — четверо детей.
Представитель полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что происшествие не связано с терроризмом. По ее словам, это изолированный случай, и правоохранители не ищут других подозреваемых.
Ранее «Радио 1» передавало, что инцидент произошел вчера вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Представитель полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что происшествие не связано с терроризмом. По ее словам, это изолированный случай, и правоохранители не ищут других подозреваемых.
Ранее «Радио 1» передавало, что инцидент произошел вчера вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Мария Моисеева