Четыре аэропорта в регионах России приостановили прием и отправку авиарейсов

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Временные ограничения на выполнение авиарейсов введены в четырех российских аэропортах — Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги.
Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Первым приостановил работу аэропорт Калуги около 1:30 ночи, а через три часа аналогичные меры распространились на другие три воздушные гавани.
Пассажирские рейсы, направлявшиеся в закрытые аэропорты, перенаправлены в соседние авиаузлы, функционирующие в обычном режиме. Сроки возобновления штатной работы пока не определены.
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Первым приостановил работу аэропорт Калуги около 1:30 ночи, а через три часа аналогичные меры распространились на другие три воздушные гавани.
Пассажирские рейсы, направлявшиеся в закрытые аэропорты, перенаправлены в соседние авиаузлы, функционирующие в обычном режиме. Сроки возобновления штатной работы пока не определены.
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Мария Моисеева