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Четыре аэропорта в регионах России приостановили прием и отправку авиарейсов

Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги приостановили работу
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на выполнение авиарейсов введены в четырех российских аэропортах — Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги.
Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Первым приостановил работу аэропорт Калуги около 1:30 ночи, а через три часа аналогичные меры распространились на другие три воздушные гавани.

Пассажирские рейсы, направлявшиеся в закрытые аэропорты, перенаправлены в соседние авиаузлы, функционирующие в обычном режиме. Сроки возобновления штатной работы пока не определены.

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ВСУ потеряли контроль над ключевой трассой, ведущей от границы в Сумы
РИА Новости: ВСУ потеряли контроль над одной из ключевых трасс, ведущих в Сумы
27 мая 2025, 03:48

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над стратегически важной трассой, соединяющей приграничные районы с городом Сумы. Об этом РИА Новости заявили источники в российских силовых структурах.
«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — уточнил собеседник РИА Новости.
По данным источника, эта трасса активно использовалась ВСУ для логистики — переброски военных и грузов из Сум на передовую.

Село Беловоды, расположенное в Сумской области в 5 км от границы с Курской областью, было освобождено бойцами группировки ВС РФ «Север» 26 мая вместе с населенным пунктом Владимировка. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что прогулочный катер перевернулся в районе «Золотого» пляжа у бухты Балаклава в Крыму. Однако шесть туристов, находившихся на борту, не пострадали.

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«Надеюсь, не подрались как Макроны»: Захарова пошутила после спорного заявления Мерца о поставках оружия Украине
Захарова подшутила над заявлениями властей ФРГ о дальнобойном оружии для Украины
27 мая 2025, 02:01

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на противоречивые заявления немецких политиков о поставках дальнобойного оружия Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что ФРГ, США, Великобритания и Франция сняли ограничения по дальности для военной помощи Киеву, разрешив удары по территории РФ.

Однако вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ) опроверг это высказывание, подчеркнув, что позиция Берлина не менялась.

«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала в ответ на такую «неопределенность» немцев Захарова.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова «сделала отсылку», на неловкую ситуацию, в которой 26 мая оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства получил пощёчину от своей супруги Брижит во время визита во Вьетнам — и журналисты даже смогли заснять всю сцену на видео.

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SHOT: Взрывы прогремели над городами Новомосковск и Узловая Тульской области
27 мая 2025, 02:00

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы. Предположительно, они связаны с работой систем ПВО против беспилотников ВСУ. Об этом сообщили местные жители Telegram-каналу SHOT.
По словам очевидцев, в небе над Новомосковском (32 км от Тулы) было слышно не менее пяти взрывов, а над городом Узловая — ещё два. Жители также наблюдали вспышки в небе. Раздавались громкие звуки, характерные для перехвата целей.

На данный момент официальной информации о жертвах, разрушениях или атаке ВСУ нет.

Параллельно стало известно, что в аэропорту Калуги (Грабцево) введен план «Ковёр», временно приостановивший прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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Хинштейн выразил соболезнования дочери пенсионера Григорьева, жестоко убитого ВСУ в Курской области
Хинштейн позвонил дочке убитого ВСУ курянина Григорьева и выразил соболезнования
27 мая 2025, 00:21

Фото: iStock/N-sky

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования дочери пенсионера Александра Григорьева, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили военные при зачистке села Гоголевка Суджанского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее дочка погибшего Александра Гусарова рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали Гоголевку от ВСУ. Всех выживших тогда эвакуировали из села — Александра Степановича среди них не было.

Пожилой мужчина стал жертвой украинских военных, которые в августе 2024 года издевались над ним, используя нацистскую символику и имитируя немецкий акцент.

«Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными. (...) Бессмысленная, звериная жестокость!», — сообщил Хинштейн.
Врио губернатора заверил, что трагедия не останется без ответа.

Предположительно, смерть пенсионера наступила в марте. Прах Григорьева уже кремирован и будет захоронен на его родине в Донбассе.

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Водолацкий: РФ применит другое оружие в случае поставок дальнобойных ракет Киеву

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Водолацкий: РФ применит другое оружие в случае поставок дальнобойных ракет Киеву
26 мая 2025, 21:39

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

У России есть «другое» оружие, если Киеву поставят дальнобойные ракеты, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.
«Значит, мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — сказал парламентарий.
Таким образом политик прокомментировал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ вслед за США, Францией и Великобританией сняла все ограничения на дальность оружия, поставляемого ВСУ.

Водолацкий добавил, что, если эта информация подтвердится на практике, значит, российской стороне необходимо максимально обеспечить безопасность своей территории.

После начала спецоперации на Украине коллективный Запад стал активно помогать Киеву финансами и вооружением.

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