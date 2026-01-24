Российские артиллеристы обстреляли Камчатку

Достижения.рф

РЕН ТВ: для схода лавины на Камчатке применили артиллерию ВС РФ
В целях предотвращения угрозы для энергетической инфраструктуры и безопасности населения на Камчатке провели профилактические противолавинные мероприятия. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Подразделение береговой обороны Тихоокеанского флота (ТОФ)осуществило контролируемый спуск снежных масс в районе Вилючинского вулкана. Для этого военные нанесли артиллерийский удар по объекту из гаубицы Д‑30. Основной задачей было освобождение опор линий электропередачи от угрожающих снежных накоплений.
К стрельбам привлекли 10 артиллеристов береговой обороны По данным пресс‑службы ТОФ, операция прошла в штатном режиме, поставленных целей удалось достичь. В настоящий момент ситуация в районе Вилючинского вулкана находится под контролем профильных служб.

