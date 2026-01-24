Российские артиллеристы обстреляли Камчатку

24 января 2026, 06:46

РЕН ТВ: для схода лавины на Камчатке применили артиллерию ВС РФ

Фото: iStock/alenaZ0509

В целях предотвращения угрозы для энергетической инфраструктуры и безопасности населения на Камчатке провели профилактические противолавинные мероприятия. Об этом сообщает РЕН ТВ.