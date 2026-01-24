Жители Стамбули ощутили подземные толчки

24 января 2026, 01:39

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

Фото: iStock/Petrovich9

В ночь на 24 января в некоторых районах Стамбула ощущались подземные толчки. Землетрясение произошло в 00:26 по московскому времени.