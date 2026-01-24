Жители Стамбули ощутили подземные толчки
В ночь на 24 января в некоторых районах Стамбула ощущались подземные толчки. Землетрясение произошло в 00:26 по московскому времени.
По данным сейсмологической обсерватории Кандилли, магнитуда события составила 5,2. Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Сындыргы в провинции Балыкесир, а его очаг находился на глубине 11 километров.
При этом Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) дало иную оценку. В ведомстве заявили, что магнитуда землетрясения составила 5,1.
Инцидент напоминает сейсмическую активность, зафиксированную в этом регионе в августе прошлого года. Тогда в районе Сындыргы произошло более мощное землетрясение магнитудой 6,1, из-за которого обрушилось одно здание и пострадали четыре человека. С тех пор жители провинции еженедельно ощущают афтершоки.
