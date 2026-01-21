Застрявшие в снегу фуры парализовали движение в Новосибирске
После изменения схемы движения большегрузов в Октябрьском районе Новосибирска с 14 января происходит транспортный коллапс. Дети не могут добраться до школы, а взрослые опаздывают на работу, поскольку узкие улицы частного сектора заблокированы фурами.
Местный житель рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск, что после введенных изменений движения фуры начали массово следовать через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную.
«Власти ввели новые маршруты для большегрузов — якобы чтобы разгрузить город. Но получилось всё с точностью до наоборот. Ситуация осложняется неудовлетворительным состоянием дорожного полотна: из-за снега и глубокой колеи большегрузы регулярно буксуют и застревают, полностью перекрывая движение», — отметил мужчина.
По его словам, фуры стоят на улице Дубравы и Выборной с прошлой недели. Из-за этого полностью парализовано движение: жители района не могут отвезти детей в школу и добраться до работы, автобусы стоят.
Известно, что жалоба в ЦОДД не принесла никаких результатов. Несмотря на уборку снега, проезд остаётся затруднённым, а большегрузы продолжают блокировать улицы.