Застрявшие в снегу фуры парализовали движение в Новосибирске

21 января 2026, 14:00

Фото: iStock/DarthArt

После изменения схемы движения большегрузов в Октябрьском районе Новосибирска с 14 января происходит транспортный коллапс. Дети не могут добраться до школы, а взрослые опаздывают на работу, поскольку узкие улицы частного сектора заблокированы фурами.





Местный житель рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск, что после введенных изменений движения фуры начали массово следовать через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную.





«Власти ввели новые маршруты для большегрузов — якобы чтобы разгрузить город. Но получилось всё с точностью до наоборот. Ситуация осложняется неудовлетворительным состоянием дорожного полотна: из-за снега и глубокой колеи большегрузы регулярно буксуют и застревают, полностью перекрывая движение», — отметил мужчина.