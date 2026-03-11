Авиакомпании РФ 11 марта выполнят для россиян последние вывозные рейсы из ОАЭ

11 марта 2026, 01:25

Российские авиакомпании 11 марта выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ. После этого перевозчики приостанавливают вылеты до нормализации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службах «Аэрофлота» и S7.





«Аэрофлот» запланировал два завершающих рейса из Дубая в Москву, самолеты вылетят в 13:10 и 15:40 по местному времени (12:10 и 14:40 мск). Напомним — начиная с 3 марта, перевозчик отправил из Дубая и Абу-Даби 24 воздушных судна, которые суммарно вывезли свыше восьми тысяч человек.





«Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании. На вышеуказанные рейсы доступна продажа билетов для пассажиров без ранее оформленной перевозки», — пояснили в «Аэрофлоте».