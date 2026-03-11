Авиакомпании РФ 11 марта выполнят для россиян последние вывозные рейсы из ОАЭ
Российские авиакомпании 11 марта выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ. После этого перевозчики приостанавливают вылеты до нормализации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службах «Аэрофлота» и S7.
«Аэрофлот» запланировал два завершающих рейса из Дубая в Москву, самолеты вылетят в 13:10 и 15:40 по местному времени (12:10 и 14:40 мск). Напомним — начиная с 3 марта, перевозчик отправил из Дубая и Абу-Даби 24 воздушных судна, которые суммарно вывезли свыше восьми тысяч человек.
«Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании. На вышеуказанные рейсы доступна продажа билетов для пассажиров без ранее оформленной перевозки», — пояснили в «Аэрофлоте».Авиакомпания S7 («Сибирь») выполнит 11 марта рейс из Дубая в Новосибирск. Вылет назначен на 15:15 по местному времени (14:15 мск). Согласно официальному заявлению, пассажиры отмененных и перенесенных рейсов (с 12 по 31 марта) могут оформить возврат денег за билеты.