МИД России выложил фото повреждений генконсульства РФ при ударах по Ирану

10 марта 2026, 23:26

МИД России выложил фото повреждений генконсульства РФ в иранском Исфахане после удара

Фото: Telegram-канал «МИД России» @MID_Russia

Генконсульство России в иранском Исфахане получило повреждения в результате удара, который пришелся по соседнему зданию администрации губернатора провинции. Фото с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «МИД России».





Атака случилась 8 марта. По словам официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, взрывной волной выбило стекла как в служебном здании, так и в жилых квартирах, при этом ряд сотрудников буквально отбросило в сторону.



На опубликованных фотографиях видно, что вход в помещение усыпан элементами конструкций и осколками. В то же время часть окон на фасаде разбита.



Фото: Telegram-канал «МИД России» @MID_Russia

«К счастью, обошлось без жертв и серьёзных травм. (...) Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала», — добавила Захарова.