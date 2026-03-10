МИД России выложил фото повреждений генконсульства РФ при ударах по Ирану
МИД России выложил фото повреждений генконсульства РФ в иранском Исфахане после удара
Генконсульство России в иранском Исфахане получило повреждения в результате удара, который пришелся по соседнему зданию администрации губернатора провинции. Фото с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «МИД России».
Атака случилась 8 марта. По словам официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, взрывной волной выбило стекла как в служебном здании, так и в жилых квартирах, при этом ряд сотрудников буквально отбросило в сторону.
На опубликованных фотографиях видно, что вход в помещение усыпан элементами конструкций и осколками. В то же время часть окон на фасаде разбита.
«К счастью, обошлось без жертв и серьёзных травм. (...) Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала», — добавила Захарова.В своем заявлении она также призвала все вовлеченные в конфликт стороны как можно скорее вернуться к переговорному процессу для урегулирования ситуации.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья. Подробности читайте в материале «Радио 1».