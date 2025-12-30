Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту
В 2025 году на борту российских авиакомпаний пассажиры выбрали светлое пиво, кофе и томатный сок как самые популярные напитки. Об этом пишет РИА Новости.
Авиакомпания Smartavia сообщила, что с начала года и до середины декабря люди выпили почти 8 900 литров светлого пива. Кофе стал фаворитом среди безалкогольных напитков, с общим объемом в 18 813 чашек.
Авиаперевозчик Azur Air, который обслуживает в основном курортные направления, отметил, что томатный сок оказался самым востребованным. Пассажиры выпили более 27 тысяч литров этого освежающего напитка.
Компания S7 также подтвердила любовь своих клиентов к томатному соку. Он занял первое место среди безалкогольных предложений, кроме негазированной воды.
Читайте также: