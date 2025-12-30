Гражданам РФ раскрыли, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году
Стоимость добровольной покупки недостающих пенсионных баллов для оформления страховой пенсии значительно вырастет в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину («Единая Россия»).
Данная возможность доступна для неработающих граждан РФ, которым не хватает стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Требования для страховой пенсии по старости следующие: 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, при этом максимальное годовое начисление последних не превышает 10.
По словам депутата, в 2026 году цена одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тысячи рублей, тогда как в текущем она равна 60,4 тысячи рублей.
В будущем году можно приобрести за плату не более 8,7 балла. Также стоит учитывать, что купленный стаж заявителей не может превышать 7,5 лет. Исключение делается только для самозанятых.
Подать заявление на добровольное вступление в отношения по пенсионному страхованию для «докупки» баллов можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда России. После одобрения гражданину предоставят реквизиты для оплаты взносов единовременно или по месяцам.
Точную сумму к уплате поможет рассчитать специальный калькулятор на сайте СФР.