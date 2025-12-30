Гражданам РФ раскрыли, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году

30 декабря 2025, 04:37

Стенякина: Стоимость пенсионного балла в 2026 году поднимется до 65,6 тысяч рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Стоимость добровольной покупки недостающих пенсионных баллов для оформления страховой пенсии значительно вырастет в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину («Единая Россия»).





Данная возможность доступна для неработающих граждан РФ, которым не хватает стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).



Требования для страховой пенсии по старости следующие: 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, при этом максимальное годовое начисление последних не превышает 10.



По словам депутата, в 2026 году цена одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тысячи рублей, тогда как в текущем она равна 60,4 тысячи рублей.



