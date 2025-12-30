В Госдуме рассказали о работе домашнего интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни

30 декабря 2025, 06:59

Депутат ГД Свинцов: Домашний интернет будет работать в праздники стабильно

Фото: iStock/Dragos Condrea

Широкополосный домашний интернет и Wi-Fi по всей России будут работать стабильно в новогодние праздники. Каких-либо ограничений не предвидится. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР)





Он заверил, что россияне из любого региона страны смогут без проблем отправить поздравления близким и друзьям или совершить видеозвонок, находясь дома.





«Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было», — сказал депутат.