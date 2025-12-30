В Госдуме рассказали о работе домашнего интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни
Депутат ГД Свинцов: Домашний интернет будет работать в праздники стабильно
Широкополосный домашний интернет и Wi-Fi по всей России будут работать стабильно в новогодние праздники. Каких-либо ограничений не предвидится. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР)
Он заверил, что россияне из любого региона страны смогут без проблем отправить поздравления близким и друзьям или совершить видеозвонок, находясь дома.
«Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было», — сказал депутат.
Юрист рассказал, как добиться возмещения ущерба за влетевшую в окно петарду
Ранее Свинцов предупреждал, что мобильный интернет могут отключать в разных местах РФ по соображениям безопасности. Такое может случиться в любую ночь, включая праздничную.
Однако, если это решение будет принято, то оно не будет иметь сильных негативных последствий — устойчивый домашний интернет станет подходящей альтернативой.
Утром 30 декабря стало известно, что полторы сотни российских туристов оказались в ловушке аэропорта Стамбула из-за рейса, которого, по словам авиакомпании, не существует. Люди ожидают вылета уже более девяти часов, время обещанной посадки переносили трижды.