Японец выиграл в лотерею $4 млн, но скрыл это от жены и пожалел

24 ноября 2025, 19:35

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

66-летний житель Японии выиграл в лотерею почти $4 млн, но скрыл это от жены и поплатился. Об этом пишет газета South China Morning Post.





Семья проживала в Токио, и средств на жизнь ей постоянно не хватало. Японец часто участвовал в розыгрышах и однажды стал победителем. Однако супруге он не назвал полную сумму и отдал лишь 32 тысячи долларов. Эти деньги они потратили на ремонт дома.



Оставшуюся часть он пустил на премиальный автомобиль и путешествия в одиночку. Машину он оставлял на городской парковке, а с работы возвращался в старой одежде, чтобы никто не узнал об обмане. Со временем веселье сменилось моральными терзаниями: мужчина осознал, что променял любовь семьи на одиночество.

«Если бы эти деньги были заработаны моим трудом, я бы гордился. Но легкие деньги вызывают неприятные воспоминания и потрясли мою жизнь», — признался он.