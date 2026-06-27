Российские банки начнут информировать родителей о тратах детей
В России с 1 июля начнут действовать новые правила по родительскому контролю за банковскими операциями детей. Об этом пишет ТАСС.
С указанной даты вступают в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности», обязывающие кредитные организации предоставлять информацию о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям — родителям, усыновителям и попечителям.
Однако из этого правила есть исключения. Например, если несовершеннолетний уже вступил в брак или получил полную дееспособность через процедуру эмансипации, данные о его счетах и вкладах не подлежат разглашению. Эти нововведения направлены на усиление защиты прав несовершеннолетних и повышение их финансовой безопасности.
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