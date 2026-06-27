Российские банки начнут информировать родителей о тратах детей

27 июня 2026, 10:18

С 1 июля вступит в силу требование о родительском контроле за банковскими счетами детей

Фото: iStock/mapo

В России с 1 июля начнут действовать новые правила по родительскому контролю за банковскими операциями детей. Об этом пишет ТАСС.