Российские банки резко сокращают кредитные лимиты

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Банки в России стали заметно сокращать лимиты по кредитным картам. Их могут разом урезать в несколько раз, причём без предварительного уведомления.
Об этом сообщают пользователи сервиса «Банки.ру», с жалобами которых ознакомились аналитики издания «Известия». Некоторые кредитные организации сокращают лимит даже до нуля. О такой проблеме сообщили три крупных участника рынка. Ситуация особенно обострилась в ноябре-декабре этого года.
Например, клиенты ВТБ рассказали, что им снижали лимиты по кредитным картам вдвое, в девять и даже в 20 раз. Одному из них кредитную сумму в один присест уменьшили с 200 до 10 тысяч рублей. С аналогичными проблемами сталкивались пользователи кредитных карт «Альфа-банка».
Участники финансового рынка идут на такие меры из-за ограничений, введённых Центробанком, в отношении заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банкам не выгодно держать кредитные карты с бесплатным периодом в то время, когда ставки по потребительским займам превышают 30%. Поэтому клиентам сокращают бесплатные периоды и одновременно повышают ставки за снятие наличных и переводы.
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Например, клиенты ВТБ рассказали, что им снижали лимиты по кредитным картам вдвое, в девять и даже в 20 раз. Одному из них кредитную сумму в один присест уменьшили с 200 до 10 тысяч рублей. С аналогичными проблемами сталкивались пользователи кредитных карт «Альфа-банка».
Участники финансового рынка идут на такие меры из-за ограничений, введённых Центробанком, в отношении заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банкам не выгодно держать кредитные карты с бесплатным периодом в то время, когда ставки по потребительским займам превышают 30%. Поэтому клиентам сокращают бесплатные периоды и одновременно повышают ставки за снятие наличных и переводы.
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Александр Бойцов