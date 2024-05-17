Российские биологи предложили новый ингредиент для пищевых добавок

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Биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.
Исследователи уточнили, что листья солодки содержат экстракты с антиоксидантной активностью, рутином, галловой и аскорбиновой кислотами.
Ранее российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.
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«Сбор солодки для нужд медицины и пищевой промышленности привел к истощению ее природных запасов и уменьшению генетического разнообразия. В ряде регионов РФ и стран ближнего зарубежья она находится на грани истребления и занесена в региональные Красные книги, — добавила в беседе с Газета.ру заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.
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Мелисса Тимофеева