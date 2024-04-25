Ученые нашли связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком

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Эксперты пришли к выводу, что люди, у которых есть ген, вызывающий непереносимость алкоголя, здоровее других. Об этом сообщило издание eBioMedicine.
Однако у таких людей повышенный риск заболевания раком легких. Такой вывод был сделан после изучения больше 3,2 миллиона записей ДНК, но обнаруженные связи не являются веским доказательством причины и следствия.
Ранее врач-онколог Руслан Басанов предупредил, что неочевидными признаками лимфомы, чаще всего развивающейся у молодых людей, являются ночная потливость. Лимфома — это заболевание, которому в основном подвержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Кроме увеличения лимфоузлов, болезнь проявляет себя потливостью в ночное время, резким похудением без причины и температурой, которую сложно сбить. Заболевание также может сопровождаться общей слабостью и кожным зудом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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