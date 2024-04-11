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Российскими военными был ликвидирован командир-лейтенант разведывательной группы Вооружённых сил Украины Александр Лях. Его и шестерых его подчинённых уничтожили в Нейталово Донецкой Народной Республики.
Похороны украинского разведчика состоялись накануне, 10 апреля, сообщает телеграм-канал «Шепот фронта». Уточняется, что Лях возглавлял одно из элитных подразделений разведки ВСУ.
Также корреспонденты телеграм-канала сообщили о о ликвидации заслуженного тренера Украины по пулевой стрельбе Валентина Дондикова. Он воевал в составе частей ВСУ и участвовал в обороне Часов Яра. Там же был уничтожен американский наёмник, воевавший в составе «Интернационального легиона» Вооружённых сил Украины, по имени Седрик Чарльз Хэмм.
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Александр Бойцов