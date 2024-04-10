Разведчики уничтожили четыре автобуса с военными ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские разведчики уничтожили четыре микроавтобуса ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Были уничтожены четыре транспортных средства с пехотой противника», — заявили в ведомстве.
Пехота ВСУ осуществляла передвижение на передней линии фронта на правом берегу Днепра. Разведчики ВС РФ обнаружили противника и нанесли по микроавтобусам удар из ракетного комплекса «Фагот».
ВСУ лишились личного состава и техники.
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Анастасия Хохлова