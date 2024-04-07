Получивший от Зеленского Золотой крест боец ВСУ ликвидирован в Часовом Яре

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Врайоне Часова Яра в ДНР ликвидирован Денис Небрат, военнослужащий ВСУ из Киевской области, который был награжден Золотым крестом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот фронта».
Автор канала, военкор Руслан Татаринов, уточнил, что Небрата ликвидировали на опорнике «Техникум» возле Часова Яра.
По данным украинских СМИ, Небрат погиб 22 марта. Он был призван на военную службу в 135-й отдельный батальон теробороны в первый день начала боевых действий. За два года он получил контузию и потерял две конечности на пальцах.
Золотой крест Зеленский вручил Небрату в октябре 2023 года. Эта награда присуждается рядовым и сержантам за успешное выполнение боевых задач и высокие показатели в боевой подготовке.
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По данным украинских СМИ, Небрат погиб 22 марта. Он был призван на военную службу в 135-й отдельный батальон теробороны в первый день начала боевых действий. За два года он получил контузию и потерял две конечности на пальцах.
Золотой крест Зеленский вручил Небрату в октябре 2023 года. Эта награда присуждается рядовым и сержантам за успешное выполнение боевых задач и высокие показатели в боевой подготовке.
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Артем Кузьмин