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Получивший от Зеленского Золотой крест боец ВСУ ликвидирован в Часовом Яре

07 апреля 2024, 11:55
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Врайоне Часова Яра в ДНР ликвидирован Денис Небрат, военнослужащий ВСУ из Киевской области, который был награжден Золотым крестом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот фронта».
Автор канала, военкор Руслан Татаринов, уточнил, что Небрата ликвидировали на опорнике «Техникум» возле Часова Яра.

По данным украинских СМИ, Небрат погиб 22 марта. Он был призван на военную службу в 135-й отдельный батальон теробороны в первый день начала боевых действий. За два года он получил контузию и потерял две конечности на пальцах.



Золотой крест Зеленский вручил Небрату в октябре 2023 года. Эта награда присуждается рядовым и сержантам за успешное выполнение боевых задач и высокие показатели в боевой подготовке.

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#зеленский
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Украинские военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка
07 апреля 2024, 12:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) в Измаильском районе Одесской области Украины пытались мобилизовать 14-летнего подростка. Его жёстко задержали на улице и затолкали в микроавтобус.
Инцидент произошёл в селе Приозёрное Суворовской общины, передаёт украинское издание «Страна.ua». В публикации указано, что подростку пришлось пережить физическое насилие, психологические и моральные пытки. По его рассказу, на улице люди в военной форме и балаклавах скрутили его, ударили автоматом в спину, приставили ствол к голове, а затем связали руки пластиковой стяжкой.

Затем военные в микроавтобусе вывезли школьника за пределы села, но потом, узнав его возраст, просто выбросили из машины, пригрозив расправой, если он кому-нибудь расскажет о случившемся. Жители села уже отправили обращения в полицию, прокуратуру и уполномоченному по правам ребёнка.

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ОТРК «Искандер» доработали с учетом реалий СВО
Глава холдинга «Ростеха» сообщил о доработке ракет для «Искандера»
07 апреля 2024, 11:57

Фото: istock/PavelRodimov

Ракеты ОТРК «Искандер» были модернизированы с учетом опыта СВО. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха Олег Рязанцев, пишет ТАСС.
Он пояснил, что доработка коснулась аэробаллистической ракеты комплекса.

Прежде сообщалось, что в зону проведения спецоперации увеличилась поставка такого вида вооружения в несколько раз.

Ранее стало известно, что российские ракеты «Циркон» стали настоящим фактором сдерживания Запада. О том, почему их применение считают стратегическим сигналом, читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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Nouvelle Tribune: Ракеты «Циркон» стали настоящим фактором сдерживания Запада
07 апреля 2024, 11:31

Фото: istockphoto/bpawesome

Применение Вооружёнными силами РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве стало настоящей демонстрацией силы. Она направлена в том и в адрес Запада в качестве некоего стратегического сигнала.
Об этом пишет обозреватель издания La Nouvelle Tribune Шарли Хессун. В своём материале он указывает, что использование этих ракет вполне можно интерпретировать как сигнал, посланный противникам России. Этот военный ход носит стратегический характер и показывает способность российского вооружения эффективно противостоять самым сложным западным системам противовоздушной обороны, включая американский ЗРК Patriot.

По мнению автора статьи, гиперзвуковые ракеты стали новейшим элементом стратегического сдерживания Запада. Кроме того, неуязвимые для традиционных средств ПВО «Цирконы» существенно повысили наступательный потенциал российской армии на Украине и усилили военное давление на Киев, заключил Хессун.

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#пво
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Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить повестку журналисту
Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату
07 апреля 2024, 11:09

Украинские власти организовали служебную проверку в связи с попыткой вручения повестки украинскому журналисту. Об этом 7 апреля написал в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По информации украинского издания «Следствие.Инфо», начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить повестку журналисту Евгению Шульгату после того, как тот опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.

«Вооруженные силы Украины осуждают любые нарушения, совершаемые военными должностными лицами. На основании материалов, опубликованных "Следствие.Инфо", мной дано поручение командующему Сухопутными войсками Украины провести служебную проверку», — отметил Сырский.
Он добавил, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

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Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США
Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит
07 апреля 2024, 10:39

Украина согласна получить помощь от США в форме кредита, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на высказывания Владимира Зеленского.
В своем выступлении президент отметил, что один из сенаторов спрашивал его о готовности принять кредитные средства. Зеленский рассказал о своем ответе, подчеркнув, что вариантов особо нет, так как условия были ясно определены. Он отметил, что выбор практически отсутствует, поэтому Украина готова согласиться на любой вариант помощи.

Президент также отметил, что если бы предложили выбор между получением сегодня кредита или получением помощи бесплатно через год, он выбрал бы первый вариант.

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МО РФ: Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
07 апреля 2024, 10:20

Фото: istockphoto/NiseriN

Российские военные уничтожили замаскированные позиции и скопление живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Сначала разведчики Западной группировки войск вскрыли замаскированные позиции с пехотой и техникой противника, передаёт пресс-служба российского оборонного ведомства. Затем координаты целей были переданы артиллеристам. Стрельбу производили расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Отмечается, что со времени получения координат до производства первых выстрелов бойцы затратили не более двух минут.

Российские военные активно используют беспилотники для того, чтобы выявлять новые цели, а затем корректировать огонь артиллерии, если будет принято решение о нанесении удара. Плотное взаимодействие артиллеристов, разведчиков и операторов БПЛА обеспечивает максимальную эффективность при поражении целей, отметили в Минобороны.

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#всу
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Украинское подполье сообщило об уничтожении системы ПВО в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили иностранную систему ПВО в Харькове
07 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/allanswart

Российские военные атаковали систему противовоздушной обороны (ПВО), поставленную Украине из-за рубежа, в районе аэропорта в Харькове.
Об этом 7 апреля рассказал координатора николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он отметил, что атака была направлена на новую зенитную систему ПВО, которая, однако, не была уничтожена ракетами, хотя произошла детонация.

Лебедев также сообщил о нападении на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове с применением беспилотника «Герань», который, судя по взрыву, не был сбит. Это произошло неподалеку от городской воздушной гавани.

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#пво
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В Одессе в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура
07 апреля 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Одессе в ночь на 7 апреля произошла серия взрывов. В результате повреждения получили административные и технические здания, возник пожар. Также были повреждены объекты портовой инфраструктуры.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Силы обороны юга ВСУ утверждают, что пожар локализован. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк также сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. Однако о каких именно объектах идёт речь, она не уточнила.

Перед тем, как в Одессе раздались взрывы, на территории Одесской области и в ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

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Зеленский признал скорое истощение у Украины запаса ракет для систем ПВО
07 апреля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/e-crow

Вооружённым силам Украины в скором времени может не хватить ракет для систем противовоздушной обороны. И тогда придётся выбирать, какой город защитить — тот или другой.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, на сегодняшний день российский войска сохраняют очень высокую интенсивность обстрелов, и именно это приводит к столь быстрому истощению средств ПВО. На сегодняшний день ракеты есть, но при сохранении такой интенсивности атак со стороны России их в скором времени не хватит, признал глава киевского режима.

Зеленский отметил, что в некоторых случаях эффективную защиту могут обеспечить только зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или их аналоги, поэтому их нехватка и дефицит снарядов к ним ощущаются особенно остро. Украина истощит запас ракет к системам ПВО, если Запад не активизирует их поставки, заключил президент Украины.

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