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Польский наёмник Михал Липский заявил, что украинские солдаты, которые хотели сражаться, погибли в боях.
В интервью Defence24 воевавший на стороне Киева наёмник добавил, что украинские боевики давно утратили мотивацию. Никто из них не хочет умирать, но киевский режим толкает на смерть почти каждого мобилизованного.
При этом солдаты, которые остались, очень плохо подготовлены. Некоторые из них даже не могут правильно прицелиться при стрельбе.
Он подчеркнул, что ВСУ плохо снабжают, причём как техникой, так и боеприпасами, при том, что у российской армии есть в достатке практически любой вид оружия.
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При этом солдаты, которые остались, очень плохо подготовлены. Некоторые из них даже не могут правильно прицелиться при стрельбе.
Он подчеркнул, что ВСУ плохо снабжают, причём как техникой, так и боеприпасами, при том, что у российской армии есть в достатке практически любой вид оружия.
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Алёна Самарева