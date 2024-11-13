Российские часы номинированы на престижный часовой Гран-при

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Часы «Хронотоп», созданные российским часовщиком Антоном Сухановым, были номинированы на престижный Женевский гран-при высокого часового искусства GPHG 2024, который часто называют «Оскаром» в мире часового искусства, передает «Лента.ру».
В этом году конкурс отобрал 90 лучших моделей из 274 представленных, и часы «Хронотоп» вошли в категорию «Календарные и астрономические часы».
«Хронотоп» уникален тем, что его механизм с календарным усложнением и дизайн созданы Сухановым под влиянием философской концепции хронотопа Михаила Бахтина.
Суханов отметил, что для него очень ценно быть номинированным в технической категории, где исторически доминируют швейцарские часовщики, лидирующие в сложной механике уже более двух столетий.
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«Хронотоп» уникален тем, что его механизм с календарным усложнением и дизайн созданы Сухановым под влиянием философской концепции хронотопа Михаила Бахтина.
Суханов отметил, что для него очень ценно быть номинированным в технической категории, где исторически доминируют швейцарские часовщики, лидирующие в сложной механике уже более двух столетий.
«Для меня особенно важно, что мои часы номинированы в технической категории, не в дизайнерской, не в спортивной, не в ценовых категориях», — поделился часовщик.Победителей GPHG объявят на церемонии 13 ноября. Суханов выразил гордость за то, что его часы вошли в шестерку лучших в категории технических часов.
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Мария Моисеева