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Российские часы номинированы на престижный часовой Гран-при

Часы Суханова «Хронотоп» номинированы на часовой «Оскар» GPHG 2024
Фото: iStock/Alexey Shatrov

Фото: iStock/Alexey Shatrov

Часы «Хронотоп», созданные российским часовщиком Антоном Сухановым, были номинированы на престижный Женевский гран-при высокого часового искусства GPHG 2024, который часто называют «Оскаром» в мире часового искусства, передает «Лента.ру».
В этом году конкурс отобрал 90 лучших моделей из 274 представленных, и часы «Хронотоп» вошли в категорию «Календарные и астрономические часы».

«Хронотоп» уникален тем, что его механизм с календарным усложнением и дизайн созданы Сухановым под влиянием философской концепции хронотопа Михаила Бахтина.



Суханов отметил, что для него очень ценно быть номинированным в технической категории, где исторически доминируют швейцарские часовщики, лидирующие в сложной механике уже более двух столетий.

«Для меня особенно важно, что мои часы номинированы в технической категории, не в дизайнерской, не в спортивной, не в ценовых категориях», — поделился часовщик.
Победителей GPHG объявят на церемонии 13 ноября. Суханов выразил гордость за то, что его часы вошли в шестерку лучших в категории технических часов.

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Эпоха комсомола завершилась: скончался его последний глава
Mash: ушел из жизни Владимир Зюкин, последний глава комсомола СССР
13 ноября 2024, 02:17

Фото: iStock/izzzy71

Владимир Зюкин, последний глава комсомола СССР, скончался на 71-м году жизни после долгой болезни, сообщает Telegram-канал Mash.
Зюкин, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в последние годы редко появлялся на публике, и новость о его смерти подтвердили близкие друзья.

Зюкин вошел в историю как лидер, под руководством которого в конце 1980-х — начале 1990-х годов произошла трансформация комсомольских структур в бизнес-организации. Именно он поддержал создание центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), которые стали первыми легальными коммерческими структурами в СССР.

Период его руководства совпал с распадом СССР и серьезными изменениями политической системы. ВЛКСМ был преобразован в Российский Союз Молодежи, что фактически означало окончание эпохи комсомола.

Зюкин оказал значительное влияние на становление российского предпринимательства в постсоветский период, и его деятельность оставила яркий след в переходе к рыночной экономике.

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#смерть
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Отель Four Seasons напротив Кремля передали государству
РБК: суд Москвы национализировал активы Хотина, включая отель и торговую галерею
13 ноября 2024, 01:07

Фото: iStock/AMilkin

Мещанский суд Москвы постановил национализировать здание гостиницы «Москва», включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил РБК адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, Павел Хлюстов.
Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.

Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.

Юрист Сергей Варламов в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отмечает, что Хотин никогда не занимал госдолжности, и ситуация вызывает вопросы.

Микаэл Казарян из IBC Real Estate оценивает здание торговой галереи «Модный Сезон» как один из привлекательных и ценных активов Москвы, стоимостью до 6 млрд руб., а каждый из 180 номеров отеля — около $1,5 млн.

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Финны купили крупнейший крытый комплекс Финляндии у россиян
Финские инвесторы приобрели у русских бизнесменов спортивную арену Helsinki Hall
13 ноября 2024, 00:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Спортивно-концертная арена Helsinki Hall, принадлежащая российским владельцам, продана финским инвесторам, как сообщает газета Helsingin Sanomat. Сделка должна пройти одобрение ЕС и финских властей.
По словам члена совета директоров Helsinki Halli Oy, Кая Паананена, договор подписан, и обе стороны пришли к окончательному соглашению по условиям продажи.

Покупателями выступили финские инвесторы из компании Trevian Kasvu LP Ky. Представитель компании Trevian Туомас Поскипарта подтвердил, что их организация совместно с Arena Events Oy приобрела контрольный пакет акций (44,98%) Helsinki Halli Oy.

Helsinki Hall, одна из крупнейших крытых арен Финляндии, с марта 2022 года находится в состоянии простоя из-за санкций ЕС, наложенных на российских владельцев.

Арена была открыта в 1997 году и может вмещать до 15 000 человек на концертах и 13 349 — на хоккейных матчах. Изначально комплекс был приобретен россиянами у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.

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#компании
#финляндия
#покупки
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Подмосковную акцию по сдаче старых шин продлили до 25 ноября
12 ноября 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сроки проведения экологической акции «Сдай старые шины на «Мегабак», продлили до 25 ноября, сообщили в пресс-службе Минчистоты региона. Акция стартовала в Московской области 21 октября.
«Чтобы принять в ней участие, нужно привезти старые автопокрышки в любой из пунктов приёма «Мегабак», сделать креативное фото и разместить его в соцсети ВКонтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья выберут победителей», – рассказали в министерстве.
Призёров ждут подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. Занявший 1 место получит 20 тыс. рублей; 2 место – 15 тыс.; 3 место – 10 тыс. рублей.

В министерстве напомнили, что автомобильные шины – вторичный ресурс, из которого можно получить резиновую крошку, текстильные волокна и герметики. Сегодня в рамках акции уже собрали более 300 тонн старых покрышек.

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#московская область
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В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды
В 600 квартирах по заявкам жителей нормализовали температуру горячей воды
12 ноября 2024, 22:14

Фото: iStock / ChristinLola

В Подмосковья по заявкам жителей в октябре нормализовали температуру горячей воды более чем в 600 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Качественное и бесперебойное горячее водоснабжение – залог комфортной жизни. Температура горячей воды в квартирах должна составлять не менее 60°C. При низкой температуре может начаться рост опасных бактерий, а слишком высокая может привести к ожогам у жильцов и износу систем водоснабжения. В октябре по заявкам жителей Подмосковья при содействии инспекторов министерства приведена в норму температура горячей воды более чем в 600 квартирах», – отметили в Минчистоты.
В министерстве напомнили, что управляющие компании обязаны контролировать качество подаваемой в квартиры воды, обеспечивать её соответствие санитарным стандартам. УК также должны информировать жителей о результатах проверок и принимать меры в случае выявления нарушений.

Заметили отклонения температуры горячей воды в квартире, нужно обратитесь в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#минчистоты
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#московская область
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В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
12 ноября 2024, 21:50

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесные специалисты и натуралисты-любители отметили повторное цветение многих растений в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Васильки, яснотки, одуванчики, клевер и другие растения спешат воспользоваться отсутствием устойчивых холодов. Лес радует в любое время года. Даже в предзимье во время прогулок можно встретить и цветущие, и выделяющиеся на фоне опавшей листвы зимнезелёные травы. И хотя ноябрь часто называют самым мрачным месяцем, в этом году природа радует разнообразием красок», – отметили в ведомстве.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Радио 1», что погода в Московском регионе на фоне потепления вновь «вернулась из зимы в осень».

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#подмосковье
#московская область
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В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
12 ноября 2024, 21:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Минтрансе Подмосковья проанализировали характер ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами с начала ноября. Как выяснилось, чаще всего в аварии попадают пожилые люди, которые переходят дорогу наискосок, сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом переходы находятся в непосредственной близости, отметили в министерстве. А большая часть подобных ДТП происходит в вечернее время.
«Расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, что при переходе дороги нужно пользоваться пешеходными передами. Необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились. После этого нужно переходить дорогу не бегом, а спокойным шагом. Также в вечернее время обязательно нужно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее», – сказали в пресс-службе.
Водителям во время движения следует быть сконцентрированными, заранее снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.

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Глава Каширы Шувалов обсудил с водителями автобусов назревшие проблемы
12 ноября 2024, 21:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов вместе со своими заместителями и директором МКУ «Управление строительства» Юрием Головковым встретился с инициативной группой водителей Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Водители обратились к главе городского округа в соцсетях с предложением решения актуальных вопросов для них самих и каширян. Говорили о расписании движения общественного транспорта, большом количестве выходов в рейсы, нехватке кадров и другом.
«Водители внесли ряд предложений. Поручил профильным специалистам их проработать. Встречусь лично и с руководителями МАП №5 города Подольска «Мострансавто» и производственного участка «Кашира». Обсудим ситуацию с ними и найдём конструктивные решения назревших проблем», – рассказал Шувалов.
Как рассказали в администрации, сегодня на производственном участке «Кашира» МАП №5 города Подольска «Мострансавто» работают 78 водителей 43 автобусов.

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#московская область
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На станциях Коломны проводят рейд по безопасности на железной дороге
12 ноября 2024, 21:02

Фото: iStock / Serjio74

На станциях Коломны проводят рейд по предупреждению и профилактике травматизма на железной дороге. Пассажиров электричек на станции Голутвин встречают сотрудники МВД по Московской области на транспорте, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Полицейские раздают людям листовки по безопасности.
«6 ноября девочка в наушниках, не обращая внимания на красный сигнал светофора и звуковые сигналы поезда, шагнула под состав на станции Сергиев Посад. Подросток чудом остался жив. Мы напоминаем всем пассажирам – не испытывайте удачу, будьте внимательны на железной дороге», – рассказали участники рейда.
Как напомнили в администрации, с начала года в Подмосковье на железной дороге погибли 168 человек. Они не соблюдали простые правила: не переходить пути в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора; не прыгать с платформ на рельсы; не подходить близко к движущемуся составу. При переходе путей следует не отвлекаться на телефон, снимать капюшон и наушники.

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#подмосковье
#московская область
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