В Московской области назвали лучших водителей скорой помощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
18 победителей отборочных испытаний приняли участие в финале конкурса водителей скорой помощи, который прошёл в Подольске. Итоги ежегодного состязания подвела Московская областная станция скорой помощи, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«От навыков водителя скорой помощи зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар. Поэтому для нас важно поддерживать профессионалов. По результатам конкурса водитель, занявший первое место, получит денежную премию в 100 тыс. рублей, второе и третье – 80 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.На конкурсе водители Московской областной станции скорой помощи соревновались в выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле скорой, и правил дорожного движения.
Победителем стал Алексей Вороньков, работающий на Дмитровской подстанции. Второе место занял Павел Козлов подстанции, третье – водитель Химкинской подстанции Иван Паневкин.
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Лора Луганская