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Российские хакеры взломали украинские сайты и разместили на них цитату Путина

Хакеры вставили цитату Путина и поздравление с 9 Мая на ста сайтах Украины
09 мая 2024, 04:47
Фото: istock / Михаил Руденко

Фото: istock / Михаил Руденко

Российские хакеры взломали порядка ста украинских сайтов и опубликовали на них поздравление с Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на одного из участников хакерской группы «Килобайт V».
Как рассказал собеседник издания, были взломаны, главным образом, сайты украинских университетов, лицеев и других учебных заведений. Поздравление с 9 мая и цитата российского лидера о братском украинском народе разместили на главных страницах более чем сотни сайтов по всей Украине. Стоит отметить, что хакеры не нарушили работу сайтов.

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы», — сказал участник хакерской группы.


Помимо этого, хакеры обратились к украинским бойцам, которые не желают умирать за киевский режим. Они призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», с помощью которой можно связаться с ВС России и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военнослужащим.

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#волга
#оружие
#поздравление
#режим
#новости
#хакеры
Родившая от женатого мужчины женщина получила странное предложение от его супруги
09 мая 2024, 03:52

Фото: istock / monkeybusinessimages

Женщина, родившая ребенка от женатого мужчины получила неожиданное предложение от бывшей жены своего экс-любовника. Свою историю она рассказала на форуме Reddit.
Как утверждает 26-летняя женщина, в начале отношений с мужчиной, ставшим отцом ее ребенка, она не знала, что ее любовник женат. Спустя месяц он признался, что у него есть супруга, но сказал, что его брак является формальностью. Мужчина заверил, что женат исключительно по документам и что он ждет, когда подрастут дети, чтобы развестись.

«Я подсела на его внимание, прекрасный секс, все места, куда он меня водил. Чувствовала себя особенной. Такая наивная», — поделилась пользовательница.
Спустя время женщина забеременела, однако мужчина настаивал на аборте. Тогда рассказчица приняла решение растить ребенка самостоятельно, не требуя алиментов.

«Сначала он пытался уговорить меня на аборт по-хорошему. Когда я не сдалась, наговорил ужасных вещей и потребовал, чтобы я забыла его имя и не показывалась на глаза», — рассказала девушка.
Когда ребенку исполнилось 2 года, с женщиной связалась жена ее бывшего любовника. Она сообщила о разводе и пригласила девушку и ее сына познакомиться с их детьми. Позже она пояснила, что мужчина попал в ДТП 2 месяца назад и сейчас восстанавливается.

«Авария его потрясла. Он сказал ей, что сожалеет, что так поступил с сыном, не воспитывал его, не обеспечивал», — рассказывает автор поста.
Комментаторы призвали быть женщину бдительнее: никто не знает настоящих намерений бывшей жены. Некоторые указали, что, если отец мальчика действительно хочет познакомиться и общаться с ним, ему необходимо самостоятельно возобновить общение с женщиной и начать выплачивать алименты.

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Садовод рассказал, как спасти растения от заморозков
Садовод Туманов дал советы по спасению растений от сильных заморозков
09 мая 2024, 02:46

Фото: istock / WDnet

Спасти растения от сильных заморозков можно при помощи способов дымления, обрызгивания и накрывания растений пленкой или газетами. Об этом рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
До этого сообщалось, что местами в Москве ночью и утром 9 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов.

Он отметил, что не нужно верить рекомендациям по использования препаратов, которыми нужно побрызгать и все станет хорошо.

«Либо старое доброе дымление, то есть с подветренной стороны где-то под утро, около двух-трех часов, разводите дымящийся костерчик. Если температура пошла уже (вниз – ред.), то можно и пораньше», — отметил собеседник издания.
Он предупредил, что с дымлением нужно быть осторожными, поскольку открытый огонь запрещен на дачах.

Также защитить растения можно опрыскиванием водой. По словам Туманова, этот способ помогает цветущим растениям пережить температуру до минус 3 градусов.

Можно использовать накидывающие материалы в виде старой пленки и газет. Если их накинуть на растения и сбрызнуть водой, это также поможет перенести мороз. Но при температуре ниже минус 7 градусов это уже не поможет.

«Самое опасное – это цветение. Если у вас что-то цветет, то можно подумать о том, какие меры мы можем принять для того, чтобы что-то спасти. А если ниже минус 7, то там и спасать нечего. Вряд ли какие-то меры спасения вам помогут. Потому что подмерзнет уже 100%. Если подмерзает что-то вегетативное, там листочки подмерзли, то это не страшно, это восстановится. Главная потеря – это, безусловно, цветы, пестики и урожай», — отметил специалист.
Садовод добавил, что растения, которые уже отцвели, могут пережить заморозки даже до минус 5 градусов. Нераскрывшиеся бутоны также могут переносить более низкую температуру.

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Всплыли новые подробности личной жизни замминистра обороны Иванова
Адвокат: суд не стал допрашивать сожительницу замминистра Иванова Китаеву
09 мая 2024, 02:33

Фото: РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции

Московский городской суд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда было предложено отпустить замминистра обороны Тимура Иванова для нахождения под домашним арестом. Об этом рассказал адвокат Мурад Мусаев изданию РИА Новости.
«Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово», — сообщил адвокат.
Мусаев отметил, что дом на Рублевке взят в ипотеку.

23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#адвокат
#новости
#тимур иванов
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Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера
РБК: Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера
09 мая 2024, 00:06

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев стал кандидатом на должность вице-премьера в новом составе правительства. Об этом информирует РБК.
В настоящее время ведутся обсуждения по поводу перераспределения полномочий между заместителями премьера. Вопросы логистики, перевозок, строительства дорог и прочей транспортной инфраструктуры предположили объединить и передать в сферу ответственности «транспортного» вице-премьера, но окончательного решения еще нет.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки, запрещающие иностранными агентам принимать участие в выборах всех уровней. Стоит отметить, что поправки внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан России, которые подали документы с ошибками и опечатками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#премьера
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#госдума
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В телецентре Петербурга состоялось открытие «Стены памяти»
08 мая 2024, 22:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Накануне Дня Победы в здании телецентра в Санкт-Петербурге состоялось открытие «Стены памяти».
На Стене размещены портреты родственников – участников Великой Отечественной войны журналистов городских СМИ.

Отмечается, что «Стену памяти» установило издание «Петербургский дневник», а сама акция проходит при поддержке Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«Наша задача – беречь традиции, сохранять их и приумножать. Подвиг, который совершили наши родственники во время Великой Отечественной войны, поможет нам в наше непростое сегодня время зарядиться духом солидарности и соучастия ко всему, что происходит. С наступающим праздником! С Днем Победы!» – прокомментировал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам вручили подарочные наборы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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#бессмертный полк
#подвиг
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Авиасалон МАКС вновь могут отменить
08 мая 2024, 20:58

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) в Жуковском могут вновь отменить в текущем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.
«Подтверждаю», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос, отменят ли МАКС в 2024 году.

Напомним, в 2023 году МАКС не состоялся. Тогда предполагалось, что следующий салон состоится в 2024 году, а также в 2025. Причину не уточнили.

Авиасалоны проводятся в городе авиационной науки и техники Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны – Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.

Впервые выставка состоялась в 1993 году. С тех пор МАКС проводят, как правило, раз в два года. В последние три дня вход на авиасалон открыт для посетителей.

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Умар Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
08 мая 2024, 20:56

Фото: Telegram-канал Умара Даудова

В своем Telegram-канале помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал видео, где Рамзан Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.
«Собаки лают, караван идет», — подписал видео Даудов.
Он также выразил проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто не расположен к главе региона.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече с Рамзаном Кадыровым в Кремле и отметила прекрасное состояние здоровья главы Чечни.



Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В них утверждалось, что он болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. В ответ на эти слухи Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распространяются его врагами.

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Подмосковным ветеранам вручили подарочные наборы в преддверии Дня Победы
08 мая 2024, 19:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

В Московской области ветеранам вручили подарочные наборы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Уточняется, что в поздравлении ветеранов приняли участие сотрудники банка ВТБ, представители администраций городских округов региона, депутатского корпуса муниципалитетов и общественных организаций.

Ветеранам выразили благодарность в торжественной обстановке и вручили более 1100 подарочных наборов. Кроме того, участники мероприятия смогли пообщаться со свидетелями Великой Победы и их семьями.

«Стало доброй традицией проведение подобных акций и участие в социально значимых проектах банком ВТБ совместно с правительством Московской области и администрациями городских округов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют ко Дню Победы от 15 до 25 тысяч рублей.

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#ветераны
#мероприятия
#сотрудники
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«Пришла домой, а тут пиндос»: что утаил обокравший россиянку американец и цель его визита в Россию
Арестованный американец подозревается в краже у возлюбленной: подробности
08 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по подозрению в краже у своей возлюбленной, отправлен в СИЗО. Что известно о целях его поездки в Россию и реакции США на его задержание, расскажет редакция «Радио 1».


Американский солдат арестован в Приморье: что известно


Американец Гордон Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая по подозрению в краже. Правоохранители выяснили, что военнослужащий из США прибыл во Владивосток из Республики Кореи самовольно, не уведомив командиров о своих перемещениях. Поселился Гордон Блэк у своей русской подруги. Через некоторое время отношения в паре стали напряженными, а после американец и вовсе поднял руку на возлюбленную.

После того, как Блэк избил россиянку, он похитил из ее квартиры 200 тысяч рублей и алкоголь. Пострадавшая обратилась к правоохранителям, которым удалось задержать Блэка в одной из гостиниц города. Американец уже приобрел билеты и собирался покинуть Россию.


Зачем американский сержант приехал во Владивосток


Подразделение, в котором американец проходил службу, находится в Южной Корее. Блэк должен был вернуться в Форт Кавазос в Техасе, но решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения. При этом по некоторым данным, в США Блэка ждет законная супруга.

NBC сообщили, что цель поездки американца в Россию не связана с его службой. Мать американского сержанта также подтвердила, что ее сын отправился в Россию к своей подруге, с которой прежде познакомился в Интернете.

«Я тут пришла домой, а тут какой-то пиндос. А еще прикол на шевроне — Каtusa. А не партизан ли ты, диверсант?», — говорит россиянка на видеозаписи, опубликованной в Сети.


В МИД России прокомментировали задержание Блэка


В МИД РФ исключили арест Блэка с осуществлением им шпионской или иной политической деятельности. В ведомстве назвали инцидент «бытовым криминалом» и сообщили, что за судьбой американца не следят.


В России задержали военного США за кражу
В России задержали военного США за кражу

Где сейчас находится арестованный военный из США


Американскому сержанту предъявлено обвинение по статье «Кража». Сейчас он находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. Блэку грозит до пяти лет лишения свободы.

Как на арест американца отреагировали в США


Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Россия незамедлительно уведомила США о задержании соотечественника. Госдеп предоставляет Блэку необходимую консульскую поддержку, заверила чиновница. Дополнительные детали Смит назвать отказалась, сославшись на «деликатность» ситуации.

Associated Press предполагает, что происшествие во Владивостоке способно усугубить и без того напряженные отношения между Россией и США на фоне украинского конфликта.

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