Российские хакеры взломали украинские сайты и разместили на них цитату Путина

Фото: istock / Михаил Руденко
Российские хакеры взломали порядка ста украинских сайтов и опубликовали на них поздравление с Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на одного из участников хакерской группы «Килобайт V».
Как рассказал собеседник издания, были взломаны, главным образом, сайты украинских университетов, лицеев и других учебных заведений. Поздравление с 9 мая и цитата российского лидера о братском украинском народе разместили на главных страницах более чем сотни сайтов по всей Украине. Стоит отметить, что хакеры не нарушили работу сайтов.
Помимо этого, хакеры обратились к украинским бойцам, которые не желают умирать за киевский режим. Они призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», с помощью которой можно связаться с ВС России и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военнослужащим.
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«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы», — сказал участник хакерской группы.
Помимо этого, хакеры обратились к украинским бойцам, которые не желают умирать за киевский режим. Они призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», с помощью которой можно связаться с ВС России и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военнослужащим.
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Алина Юрчак