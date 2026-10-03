Российские игры про ларьки и киоски стали международным хитом
Симуляторы киосков и ларьков становятся международным хитом. Российские проекты задают мировой тренд, а идеи отечественных игр подхватывают зарубежные разработчики, рассказали «Известия».
Яркий пример — игра «Размена не будет» от Studio Rassvet. Она собрала свыше 600 тысяч добавлений в список желаемого в Steam и вошла в топ‑150 самых ожидаемых проектов в мире. Релиз намечен на 2027 год. Ещё один заметный проект — «Ларёк на улице Ленина», который за первый месяц после анонса он привлёк порядка 50 тысяч вишлистов. Игру особенно тепло встретили геймеры из США, Японии, Китая и Казахстана.
Авторы по‑разному раскрывают тему. По словам создателя «Ларька на улице Ленина» Артёма Коблова, его проект — это история про подростковые переживания, юмор, гиковские интересы и уютную ностальгию. В то же время «Размена не будет» делает ставку на атмосферу ночного киоска, меланхолию и философские размышления.
Тренд подхватили и студии за рубежом. Так, сербская Vivi выпустила хоррор Kiosk, где игроку предстоит пережить ночную смену в киоске. В Малайзии появился симулятор The Boba Teashop — он посвящён управлению магазином бабл‑ти. А в Германии разрабатывают Kiosk Simulator: действие разворачивается в торговой точке в Кёльне.
Читайте также: