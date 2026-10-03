Напавшего на командира судна Flydubai пилота отстраняли от полётов из-за радикальных взглядов
Второй пилот рейса Flydubai, напавший на командира экипажа, ранее был отстранён от полётов в Омане из-за радикальных взглядов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Источники издания сообщают, что, несмотря на действующий в Омане запрет, авиакомпания Flydubai приняла пилота на работу. При этом WSJ не удалось выяснить, передавала ли оманская сторона информацию о радикализации своего гражданина другим государствам и перевозчикам.
По сведениям панарабского телеканала Al Arabiya, который также ссылается на собственные источники, пилот проникся радикальными идеями во время пребывания в Сирии. Детали поездки — в том числе сроки и цель нахождения подданного Омана на сирийской территории — не раскрываются.
Инцидент произошёл на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив: 30 сентября самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту города Табук (Саудовская Аравия) из-за нарушения безопасности на борту. 1 октября МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной посадки стало нападение второго пилота на командира; оба участника конфликта получили травмы разной степени тяжести.
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