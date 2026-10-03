Напавшего на командира судна Flydubai пилота отстраняли от полётов из-за радикальных взглядов

03 октября 2026, 00:57

WSJ: напавшего на командира судна Flydubai пилота ранее отстранили от полётов

Фото: iStock/Dushlik

Второй пилот рейса Flydubai, напавший на командира экипажа, ранее был отстранён от полётов в Омане из-за радикальных взглядов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).