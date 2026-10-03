Онищенко рассказал, какая болезнь угрожает россиянам вместе с диабетом
Ожирение стоит в одном ряду с сахарным диабетом, поскольку напрямую связано с нарушениями в эндокринной системе. Об этом РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В пресс‑службе НМИЦ эндокринологии им. академика Дедова Минздрава России ранее назвали сахарный диабет «неинфекционной пандемией». Онищенко конкретизировал эту проблему: по его словам, человек с избыточным весом фактически находится в группе риска по диабету, а ожирение — это прямое свидетельство нарушения эндокринного обмена.
Кроме того, академик обратил внимание на глобальную проблему онкологических заболеваний. Около трети случаев рака сегодня связаны с вирусной природой. В частности, он отметил опасность гепатитов B и C, которые способны провоцировать развитие рака печени, который отличается низкой поддающейся терапии.
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