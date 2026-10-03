Онищенко рассказал, какая болезнь угрожает россиянам вместе с диабетом

03 октября 2026, 04:33

Академик Онищенко: вместе с диабетом россиянам угрожает ожирение

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Ожирение стоит в одном ряду с сахарным диабетом, поскольку напрямую связано с нарушениями в эндокринной системе. Об этом РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.