Российские инженеры и конструкторы изучают головную часть ракеты HIMARS

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Российские технические специалисты приступили к изучению головной части американской ракеты большой дальности HIMARS. В их распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами.
В настоящее время техники проводят демонтаж электронной начинки этой части ракеты, передаёт РИА Новости. Осторожно извлекаются все микросхемы, которые затем будут тщательно изучены. Разобрав и проанализировав принципы работы комплекса устройств, отвечающих за всё функционирование самой ракеты, можно будет разработать методы эффективного противодействия этому смертоносному оружию.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Массовое производство ракет запущено в 2003 году. Эта система может нести шесть реактивных зарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
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