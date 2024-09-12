КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, ракета была неопознана и её запуск был произведен в направлении Японского моря. Информации о возможных последствиях или точных параметрах ракеты пока не поступало.
Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область продемонстрировала, что договариваться с террористами невозможно. Посол также провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив, что фашизм должен быть искоренен. Он также раскритиковал США за попытки оправдать свою помощь Украине через выдуманные планы России по захвату мирового господства и абсурдные заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая. Кроме того он раскрыл, что цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой.
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