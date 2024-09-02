Мэр Харькова: Россия впервые применила нетипичную ракету «Гром-Э1»

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Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Об этом заявил сентября мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале.
По сообщению Терехова «нетипичная» ракета ударила по позициям в Харькове вечером 31 августа. При этом чиновник не привел никакие доказательства, что это был именно «Гром-Э1».
Местные СМИ сообщают, что ракета поразила захваченный 3-й штурмовой бригадой ВСУ торговый центр, который превратили в военный объект.
«Гром-Э1» – это универсальная управляемая крылатая ракета класса «воздух – поверхность» с наведением по спутнику. Отличается высокоточным поражением наземных и надводных целей. «Гром возмездия», как нарекли ракету военные, приняли на вооружение в 2012 году. Впервые ее продемонстрировали Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». «Гром-Э1» предназначена для боевых самолетов всех типов, включая МиГ-35, Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.
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Местные СМИ сообщают, что ракета поразила захваченный 3-й штурмовой бригадой ВСУ торговый центр, который превратили в военный объект.
«Гром-Э1» – это универсальная управляемая крылатая ракета класса «воздух – поверхность» с наведением по спутнику. Отличается высокоточным поражением наземных и надводных целей. «Гром возмездия», как нарекли ракету военные, приняли на вооружение в 2012 году. Впервые ее продемонстрировали Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». «Гром-Э1» предназначена для боевых самолетов всех типов, включая МиГ-35, Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.
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Лия Мурадьян