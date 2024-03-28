Стало известно, почему двери в «Крокусе» были закрыты во время эвакуации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Люди, пытавшиеся эвакуироваться из «Крокус Сити Холла» во время теракта, натыкались на закрытые двери, которые предназначались для персонала, а не для эвакуации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил сын владельца концертного зала Араза Агаларова певец Эмин.
По его словам, эвакуационные выходы работали штатно. Также в зале начала работать система дымоудаления после поджога, поэтому видимость была сохранена.
Он подчеркнул, что в настоящее время судьба сгоревшего концертного зала ещё не решена. В этом вопросе, по словам Эмина, необходимо ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва и общественности.
Несколько спасшихся после теракта посетителей рассказали, что в здании были заперты некоторые двери, поэтому их пришлось быстро прорубать с помощью топора. Также пострадавшие рассказывали, что выламывали двери, ведущие на пожарные лестницы. Следователи проверят, была ли у посетителей возможность покинуть атакованное террористами здание с помощью эвакуационных выходов.
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Он подчеркнул, что в настоящее время судьба сгоревшего концертного зала ещё не решена. В этом вопросе, по словам Эмина, необходимо ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва и общественности.
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Анастасия Чинкова