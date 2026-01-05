Косметолога-самоучку из Таджикистана задержали по подозрению в смерти блогерши
Косметолога задержали по делу о смерти блогерши после операции по увеличению ягодиц. Следствие предъявило 26-летней гражданке Таджикистана обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Фигурантка снимала кабинет в столичной клинике Elmas Clinic и проводила процедуры, не имея медицинского образования. В этом кабинете она выполнила операцию 38-летней блогерше Юлии Бурцевой, которая приехала в Москву из Италии.
После процедуры у пациентки резко ухудшилось самочувствие. Её доставили в больницу, где она скончалась. В рамках расследования следователи провели обыск в клинике. Они изъяли служебную и медицинскую документацию, а также допросили свидетелей.
Обвиняемой грозит до трёх лет лишения свободы. Дело находится на контроле Следственного комитета РФ, расследование продолжается.
