Косметолога-самоучку из Таджикистана задержали по подозрению в смерти блогерши

05 января 2026, 18:34

В Москве задержали косметолога по делу о смерти после пластической операции

Фото: Istock/zoka74

Косметолога задержали по делу о смерти блогерши после операции по увеличению ягодиц. Следствие предъявило 26-летней гражданке Таджикистана обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.