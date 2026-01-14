Россиянам назвали причины для срочной смены кода от банковской карты
Поводов для срочной смены пин-кода от банковской карты не так много, но все же они есть и россиянам надо быть внимательнее, чтобы их распознать. Об этом сообщил агентству «Прайм» технический директор Сравни Константин Кучугурин.
Если вы получили неожиданные SMS или push-уведомления от банка о попытках входа в приложение, изменении данных или подтверждении операций, которые вы не совершали, это может указывать на попытку несанкционированного доступа. В таком случае рекомендуется не только сменить пин-код, но и заблокировать карту, выпустив новую с другим PIN.
Эксперт посоветовал срочно менять пин-код в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные транзакции по карте, если карту или телефон потеряли или украли, если вы вводили PIN в присутствии посторонних лиц или под камерой банкомата, а также если случайно сообщили код кому-то или ввели его на ненадёжном сайте или терминале.
Кучугурин также подчеркнул важность правильного подбора пин-кода. Не рекомендуется использовать легко угадываемые комбинации, такие как 1234 или 2580. Также ненадёжными считаются коды, содержащие последние цифры номера телефона или последовательности цифр (например, 1122, 7777).
В заключение эксперт рекомендовал выбирать случайную комбинацию цифр, не связанную с личной информацией и трудную для угадывания посторонними.
