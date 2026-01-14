Россиянам назвали причины для срочной смены кода от банковской карты

14 января 2026, 08:15

Кучугурин: Меняйте код от банковской карты, если пришли неизвестные уведомления

Фото: Медиасток.РФ

Поводов для срочной смены пин-кода от банковской карты не так много, но все же они есть и россиянам надо быть внимательнее, чтобы их распознать. Об этом сообщил агентству «Прайм» технический директор Сравни Константин Кучугурин.