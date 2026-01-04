Достижения.рф

Раскрыли личность пережившей клиническую смерть в московской клинике пациентки

В московской косметологической клинике скончалась блогер Юлия Бурцева
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В элитной московской косметологической клинике Elmas после операции по увеличению ягодиц умерла 38-летняя блогер Юлия Бурцева. Об этом пишет «Лента.ру».



Медики пытались спасти пациентку, однако она скончалась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Днём 4 января стало известно, что Бурцева впала в кому. У неё развился анафилактический шок, после чего её в критическом состоянии экстренно госпитализировали.

Юлия Бурцева жила в Италии вместе с мужем-итальянцем и семьёй и недавно приехала в Москву. В её блоге было около 70 тысяч подписчиков — она делилась рассказами о жизни в Италии, отношениях и различиях между двумя культурами.

