Раскрыли личность пережившей клиническую смерть в московской клинике пациентки
В элитной московской косметологической клинике Elmas после операции по увеличению ягодиц умерла 38-летняя блогер Юлия Бурцева. Об этом пишет «Лента.ру».
Медики пытались спасти пациентку, однако она скончалась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Днём 4 января стало известно, что Бурцева впала в кому. У неё развился анафилактический шок, после чего её в критическом состоянии экстренно госпитализировали.
Юлия Бурцева жила в Италии вместе с мужем-итальянцем и семьёй и недавно приехала в Москву. В её блоге было около 70 тысяч подписчиков — она делилась рассказами о жизни в Италии, отношениях и различиях между двумя культурами.
