Российские космонавты отправятся в открытый космос с важной миссией
Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершат выход в открытый космос 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в своем телеграм-канале.
Членам экипажа предстоит выполнить масштабные работы за бортом МКС. Ключевым этапом станет монтаж радиотелескопа «Солнце-Терагерц» массой около 50 килограммов на модуле «Звезда». Аппарат направят на Солнце, а собранные данные помогут ученым глубже изучить природу вспышек и в будущем научиться их прогнозировать.
Также в ходе эксперимента «Экран-М» космонавты с помощью роботизированной руки ERA переместятся к модулю «Наука». Там они заберут кассету с подложками, на которых в условиях вакуума сформировался слой полупроводника арсенида галлия. Этот материал требуется для создания электроники следующего поколения.
Помимо этого, экипажу нужно вернуть на борт третий контейнер эксперимента «Биориск» с модуля «Поиск» — он провел в открытом космосе почти пять лет. С его помощью специалисты определят, как бактерии, семена растений и цисты ракообразных пережили радиационный фон и глубокий вакуум.
