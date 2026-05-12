Российские космонавты отправятся в открытый космос с важной миссией

12 мая 2026, 12:22

Космонавты Роскосмоса Кудь-Сверчков и Микаев выйдут в открытый космос 27 мая

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершат выход в открытый космос 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в своем телеграм-канале.