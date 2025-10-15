Российские космонавты впервые в мире озвучили тифлокомментарий на борту МКС

15 октября 2025, 09:17

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Каждый год 15 октября мир отмечает Международный день белой трости. В разных странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам людей с нарушениями зрения. По данным ФГИС ФРИ, в Москве проживает более 14 тысяч инвалидов по зрению, а в Московской области — около 10 тысяч.





В этом году в Международный день белой трости космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов сделали космос более доступным для людей с ограничениями по зрению. Находясь на Международной космической станции, они провели уникальный эксперимент и стали первыми в мире тифлокомментаторами, описавшими виды Земли с орбиты.



Тифлокомментирование — это метод, позволяющий передавать визуальную информацию людям с нарушениями зрения. Специалист по тифлокомментированию описывает визуальные образы словами, что делает их доступными для восприятия. В России эта профессия официально признана с 2025 года.

Фото: пресс-служба Роскосмоса



С высоты около 400 км над Землей космонавты представили краткие описания горных массивов, пустынь и атмосферы нашей планеты. Они поделились своими наблюдениями, учитывая высокую скорость движения Международной космической станции, которая составляет около 8 километров в секунду. Это значительно влияет на динамику восприятия пейзажа.



«Земля с высоты 400 километров кажется очень хрупкой. Когда смотришь на нее через иллюминатор, хочется этот мир сохранить — все, что с нами было, все, что мы любим, все, ради чего мы трудимся. Все находится здесь. Для нас важно, чтобы космос не был чем-то далеким и недоступным. Этот проект — еще один шаг к тому, чтобы сделать его ближе для каждого», — отметил Герой России и космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков.