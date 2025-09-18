В Звёздном городке начали капремонт Дома космонавтов

18 сентября 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Звёздном городке стартовал капитальный ремонт Дома культуры «Дом космонавтов». Подрядчики уже приступили к демонтажным работам, сообщили в Минстрое Московской области.