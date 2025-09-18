В Звёздном городке начали капремонт Дома космонавтов
В Звёздном городке стартовал капитальный ремонт Дома культуры «Дом космонавтов». Подрядчики уже приступили к демонтажным работам, сообщили в Минстрое Московской области.
В здании заменят крышу, фасад, окна и двери, полностью обновят инженерные сети и сантехнику, отделают помещение внутри. Обновят входные группы, благоустроят территорию, закупят новую мебель и учебное оборудование.
Ремонт проводят по госпрограмме Московской области «Строительство и капремонт объектов социнфраструктуры».
Дом культуры построили в 1967 году, и он уже много лет остаётся главным культурным центром Звёздного городка. Здесь проводят занятия для детей и взрослых, творческие встречи и концерты. Это место связано с памятью о советском лётчике-космонавте, первом человеке, совершившим полёт в космос, Юрии Гагарине.
Завершить все работы планируют к концу 2026 года.
Читайте также: