Россиянам раскрыли опасность звонков со сбросом
Эксперт Бедеров: Телефонные мошенники зарабатывают на звонках со сбросом
Россиянам стоит знать, что мошенники часто совершают звонки со сбросом. Их цель — заставить жертву начать дорогостоящий обратный вызов. Об этом в беседе с RT заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
По словам специалиста, мошенники заключают с операторами связи специальные договоры, которые позволяют им получать процент от стоимости звонка. «На удочку» таких аферистов чаще всего попадаются любопытные и беспокойные граждане.
«Вас могут специально долго держать на линии под фоновую музыку или запись, чтобы «накрутить» максимальную сумму», — цитирует RT Бедерова.Также звонки со сбросом можно использовать для проверки активности телефонных номеров, либо для обхода систем защиты от мошенничества.
Эксперт рекомендовал игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров, чтобы точно не стать жертвой злоумышленников. Альтернативное решение — завести себе голосового помощника.
Ранее МВД напомнило, как отличить подлинные уведомления от портала «Госуслуги». Самое главное помнить: настоящие сообщения приходят только на адрес электронной почты или в СМС, указанные в вашем личном кабинете. Рассылок в мессенджерах не бывает.