Россиянам раскрыли опасность звонков со сбросом

27 сентября 2025, 04:21

Эксперт Бедеров: Телефонные мошенники зарабатывают на звонках со сбросом

Фото: iStock/Sandwish

Россиянам стоит знать, что мошенники часто совершают звонки со сбросом. Их цель — заставить жертву начать дорогостоящий обратный вызов. Об этом в беседе с RT заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.





По словам специалиста, мошенники заключают с операторами связи специальные договоры, которые позволяют им получать процент от стоимости звонка. «На удочку» таких аферистов чаще всего попадаются любопытные и беспокойные граждане.





«Вас могут специально долго держать на линии под фоновую музыку или запись, чтобы «накрутить» максимальную сумму», — цитирует RT Бедерова.