В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от мошенников
МВД напомнило, как отличить подлинные уведомления от портала «Госуслуги». Информацию разместили в Telegram-канале ведомства.
Настоящие сообщения приходят только на адрес электронной почты или в СМС, указанные в вашем личном кабинете — рассылок в мессенджерах не бывает. Гражданам рекомендуют проверять адрес отправителя: он должен полностью совпадать с официальным, и при сомнении стоит сравнить написание через браузер. Все ссылки в письме должны вести на официальный портал Госуслуг.
В официальных письмах не просят вводить персональные данные — СНИЛС, номера банковских карт или коды из СМС. Сведения о штрафах и выплатах всегда дублируются в личном кабинете. Пользователям не говорят перезвонить или переслать код.
При любых подозрениях не нужно переходить по ссылкам, открывать вложения и передавать личную информацию.
