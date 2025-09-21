В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от мошенников

21 сентября 2025, 16:26

МВД: уведомления от Госуслуг всегда приходят только в СМС или на почту

Фото: istockphoto/Pinkypills

МВД напомнило, как отличить подлинные уведомления от портала «Госуслуги». Информацию разместили в Telegram-канале ведомства.