Российские народные изобретатели получили финансирование на военные разработки

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«Кулибин-клуб» появился при фонде Народного фронта «Всё для победы», средства, которыми он располагает, направляются на разработку оборонных систем и прочих изделий военного назначения, востребованных в зоне СВО, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
«Кулибин-клуб», действующий при поддержке Минобороны РФ, занимается отбором и тестированием изобретений, а также поддерживает их серийное производство. Основные направления испытаний — беспилотники, средства радиоэлектронной разведки и борьбы, наземные робототехнические комплексы и лёгкий тактический транспорт», — говорится в сообщении.Отмечается, что тестирование прошли уже 300 изобретений и изделий, а более 80 из них поставляют в зону специальной военной операции.
Заявки на финансирование изобретений принимаются по электронной почте or@fpi.gov.ru. Подробности можно узнать по ссылке или по телефону 8 (499) 418-00-25 доб. 414.
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