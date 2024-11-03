В России допустили применение списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

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В России допустили возможность применения списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зоне СВО. В настоящее время специалисты проводят соответствующие испытания технологии, рассказал в беседе с ТАСС неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.
Отмечается, что телеметрическая информация успешно проходит через канал связи. По словам собеседника агентства, испытываемая технология является достаточно дешёвым способом получения спутниковой связи для обеспечения работы средств РЭБ, находящихся на линии боевого соприкосновения.
Также источник добавил, что радиолюбители используют списанные спутники НАТО, продолжающие находиться на орбите, чтобы обмениваться голосовыми сообщениями. Российские специалисты, в свою очередь, нашли способ использования данного канала для цифрового общения.
В настоящее время проводятся испытания систем для их дальнейшего использования военными в зоне СВО. Хорошо сориентированная спутниковая антенна поможет в условиях, когда РЭБ глушит наземную связь, поскольку она не будет подвергаться радиоэлектронному воздействию.
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Также источник добавил, что радиолюбители используют списанные спутники НАТО, продолжающие находиться на орбите, чтобы обмениваться голосовыми сообщениями. Российские специалисты, в свою очередь, нашли способ использования данного канала для цифрового общения.
В настоящее время проводятся испытания систем для их дальнейшего использования военными в зоне СВО. Хорошо сориентированная спутниковая антенна поможет в условиях, когда РЭБ глушит наземную связь, поскольку она не будет подвергаться радиоэлектронному воздействию.
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Анастасия Чинкова