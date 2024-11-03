Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В России допустили применение списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

В России допустили применение списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

В России допустили возможность применения списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зоне СВО. В настоящее время специалисты проводят соответствующие испытания технологии, рассказал в беседе с ТАСС неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.
Отмечается, что телеметрическая информация успешно проходит через канал связи. По словам собеседника агентства, испытываемая технология является достаточно дешёвым способом получения спутниковой связи для обеспечения работы средств РЭБ, находящихся на линии боевого соприкосновения.

Также источник добавил, что радиолюбители используют списанные спутники НАТО, продолжающие находиться на орбите, чтобы обмениваться голосовыми сообщениями. Российские специалисты, в свою очередь, нашли способ использования данного канала для цифрового общения.



В настоящее время проводятся испытания систем для их дальнейшего использования военными в зоне СВО. Хорошо сориентированная спутниковая антенна поможет в условиях, когда РЭБ глушит наземную связь, поскольку она не будет подвергаться радиоэлектронному воздействию.

Читайте также:

Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»

На Украине сообщают о скором запуске производства дальнобойных ракет

МО РФ: 23 тысячи военных бездокументационно подтвердили статус участника СВО
#россия
#вс рф
#спутник
#нато
#сво
#испытания
#специалисты
В Турции назвали необходимое условие урегулирования конфликта на Украине
МИД Турции: конфликт на Украине нужно урегулировать на основе ее целостности
03 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/naumoid

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования вооруженного украинского противостояния. Об этом информирует Hürriyet.
По словам Фидана, у Турции «особенные отношения» как с РФ, так и с Украиной. Министр отметил, что Анкара не отказывается выслушивать их.

Фидан выразил мнение, что «обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте». Поиски точек соприкосновения между Москвой и Киевом продолжаются, заключил дипломат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт на Украине

В США выступили со срочным требованием к Украине

Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского
#конфликт
#поиски
#министр
#отношения
#депутат
#дипломат
#рф
#турция
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США выступили со срочным требованием к Украине
NI: Украине следует поскорее начать переговоры вместо очередных поставок оружия
03 ноября 2024, 08:49

Фото: iStock/ValleraTo

Украине вместо постоянных требований о западной поддержке необходимо начать вести переговоры с Россией по решению конфликта. Об этом информирует National Interest.
Аналитик журнала Харрисон Касс отметил, что сторонники новых поставок оружия ВСУ не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. По его словам, ход боевых действий свидетельствует о том, что у Киева отсутствуют шансы улучшить свое положение.

Аналитик добавил, что ни один новый пакет помощи западных союзников не сможет изменить тяжелое положение Украины на линии боевого соприкосновения. По этой причине Киеву «следует настойчиво добиваться мира», заключил Касс.

Читайте также:

Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт на Украине

«Он понял, в чем сила»: в Британии оценили подвиг американца для ВС РФ

Подполковник Дэвис: Украинский конфликт близок к завершению и полному краху ВСУ
#конфликт
#всу
#вс рф
#спецоперация
#россия
#украина
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт на Украине
Медведев: Трампа при попытке остановить войну может ждать судьба Кеннеди
03 ноября 2024, 08:31

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, то его может ждать судьба Джона Кеннеди. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Согласно мнению Медведева, республиканский политик будет вынужден соблюдать все системные правила.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — написал зампред Совбеза России.

Напомним, Дональд Трамп многократно выражал готовность завершить украинский конфликт, если вновь займет пост главы Соединенных Штатов. По его словам, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Первый политический беженец из США пообещал сделать все для победы России

В команде Зеленского неожиданно возложили надежду на победу Трампа

В США озвучили требования Трампа к России
#сша
#конфликт
#дональд трамп
#пост
#правила
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 дронов
Минобороны: силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над тремя регионами России
03 ноября 2024, 08:17

Фото: iStock/NiseriN

. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 19 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 16 БПЛА ликвидировали над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Волгоградской областями. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Ростовской области сбили 16 беспилотников ВСУ

Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»

Житель освобожденной Мариновки обвинил Киев в насильственной украинизации села
#бпла
#минобороны рф
#пво
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростовской области сбили 16 беспилотников ВСУ
Голубев: в Ростовской области сбили 16 беспилотников
03 ноября 2024, 07:41

Фото: iStock/Andrey Atanov

В Ростовской области сбили 16 украинских дронов. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что вражеские БПЛА были ликвидированы в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Глава региона уточнил, что пострадавших и повреждений нет.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать «массированную воздушную атаку», заключил Голубев.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»

На Украине сообщают о скором запуске производства дальнобойных ракет

ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово в ДНР
#бпла
#рф
#пво
#всу
#ростовская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»
03 ноября 2024, 06:40

Фото: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» уничтожил одной ракетой сразу более 10 снарядов, выпущенных из украинского «Града». Об этом сообщил замкомандира батареи с позывным «Тайга», его слова приводят в Минобороны России. Тем залпом из РСЗО, пояснил он, ВСУ рассчитывали поразить освобождавших Угледар российских военных.
«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО «Град» — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — объяснил заместитель командира.
«Тайга» также поделился достижениями своего расчета, на счету которого десятки воздушных целей ВСУ, среди которых не только снаряды РСЗО, но и БПЛА, к примеру, украинские «Фурии» и «Лелеки».

Ранее командир штурмового батальона из группировки войск ВС РФ «Центр» Андрей Чувашов рассказал, что ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме города Селидово в ДНР. Он объяснил, что российские военные «находились везде», окружили ВСУ и запутали их. Так украинские бойцы не понимали, что происходит и что им делать, поскольку выстрелы раздавались со всех сторон.

Читайте также:

ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово в ДНР

Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года

На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО
#град
#военные
#бпла
#счёт
#днр
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель освобожденной Мариновки обвинил Киев в насильственной украинизации села
03 ноября 2024, 05:51

Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia

Житель Мариновки в ДНР, которая недавно была освобождена подразделениями ВС РФ, обвинил Киев в насильственной украинизации его села. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, на предприятии, где он работал, проводили наряды, чтобы сотрудники разговаривали только на украинском языке.
Борис пояснил, что в 1992 году он устроился на шахту «Россия», где проработал 20 лет, когда в стране началась борьба с русским языком. Первым делом, отметил он, переименовали шахту.
«Она для меня осталась «Россия». И Красноармейск (переименованный Киевом в Покровск) остался, как и был, Красноармейском. Украинизировать там хотят с детского садика, заставляют людей «правильно» думать, запугивают. У нас на предприятии пытались, наряды проводили, чтобы разговаривали только на украинском», — поделился он.
В конце сентября Минобороны России сообщило, что четыре села в течение недели освободила российская армия в Донецкой народной республике. Под контроль ВС РФ перешли Украинск, Острое, Григоровка и Мариновка.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ четыре села в ДНР за неделю

ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово в ДНР

Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года
#россия
#армия
#красноармейск
#контроль
#борьба
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии раскрыли планы Зеленского относительно Запада
Меркурис: Зеленский втягивает Запад в конфликт, понимая поражение ВСУ
03 ноября 2024, 04:57

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский понимает, что Украина уже проиграла в конфликте, и втягивает в него Запад, пытаясь заставить его воевать вместо ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его мнению, Киев шантажирует западные страны потерей престижа при проигрыше Украины.
«Они знают, что проигрывают, Ермак, Зеленский — все эти люди. <…> Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них. <…> По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь. Это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону», — пояснил он.
Меркурис подчеркнул, что ВС РФ продолжает стремительно наступать и одерживать верх на поле боя, а украинская власть все равно не способна прийти к переговорам.

Эксперт заключил, что, чем больше Киев будет тянуть, тем больше погибнет украинцев и тем больше территорий она потеряет, что по итогу станет окончательной катастрофой для страны.

Читайте также:

Киев запросил списки на обмен пленными после заявления омбудсмена Москальковой

В Ирландии назвали ключевое отличие бойцов ВС РФ и ВСУ

«Он понял, в чем сила»: в Британии оценили подвиг американца для ВС РФ
#эксперт
#власть
#страны
#катастрофа
#люди
#всу
#вс рф
#зеленский
#запад
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев запросил списки на обмен пленными после заявления омбудсмена Москальковой
03 ноября 2024, 03:57

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (фото: сайт Кремля)

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец попросил прислать списки пленных украинцев, которых Россия готова вернуть в ходе обмена после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом этого процесса. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, украинская сторона якобы всегда готова принимать любые списки и проводить обмены.
«Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть <...> Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными», — написал он.
Ранее Москалькова сообщала, что из-за политизации вопроса украинской стороной процессы обмена военнопленными проходят крайне тяжело и медленно и призвала Киев возобновить конструктивный диалог, а также ускорить обмены.
«Более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102, 126, 118 отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279», — писала она.
Читайте также:

МИД РФ представил список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных при обмене 17 октября

«Вранье»: В МИД прокомментировали слухи об отказе РФ возвращать на Украину морпехов ВСУ

Москалькова: Киев молчит о пропавших в Курской области
#мид
#украина
#мид рф
#киев
#россия
#омбудсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников