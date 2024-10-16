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NI: возможности оборонной промышленности России стали неожиданностью для Запада

16 октября 2024, 04:44
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России превзошел ожидания западных стран, демонстрируя возможности, которые на Западе считали маловероятными.
Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Российский ОПК гораздо лучше адаптируется к ситуации на Украине, чем весь оборонный комплекс Запада в целом. На это не рассчитывали партнеры Киева», — пишет издание.


Аналитики отмечают, что Россия способна продолжать производство военной техники советской эпохи, одновременно применяя дальнобойные боеприпасы и беспилотники для ослабления украинских позиций. При этом резервы Москвы значительно превосходят ресурсы Киева.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские оборонные предприятия работают четко и ритмично, с планами в 2024 году почти в десять раз увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Стало известно, почему украинский премьер не приехал в Швейцарию
Шмыгаль внезапно отменил визит в Швейцарию
16 октября 2024, 03:35

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило о внезапной отмене визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который должен был состояться 16 октября.
Причиной отмены стали форс-мажорные обстоятельства, однако детали этих обстоятельств не были раскрыты. Об этом сообщает информационное агентство Keystone-ATS.

Шмыгаль планировал принять участие в международной конференции по разминированию территорий Украины, которая была запланирована на 17-18 октября в Лозанне. Конференция организовывается в сотрудничестве со Швейцарией и посвящена вопросам разминирования украинских территорий.

Ранее сообщалось, что между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.

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#швейцария
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Путин готовится к борьбе с США за ядерные технологии
Путин готовится к усилению конкуренции с США в области ядерных технологий
16 октября 2024, 03:27

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин готовится к усилению конкуренции с США в области ядерных технологий. На встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, Путин заявил, что будущее российской атомной отрасли выглядит перспективным.
Лихачев, в свою очередь, рассказал о стабильных успехах госкорпорации, несмотря на внешние вызовы. Среди достижений он отметил ежегодный рост выручки на 24% и увеличение числа сотрудников до 400 тысяч.

Лихачев также подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс стимулирует развитие гражданской продукции и передовых технологий в России, включая медицину, цифровую экономику и машиностроение. Зарубежные проекты «Росатома» также развиваются по плану — недавно заключены контракты с Узбекистаном и Белоруссией.

Эксперты считают, что от развития ядерной энергетики зависит экономика страны и её влияние на международной арене. «Росатом» занимает первое место в мире по количеству проектов за рубежом. На международной арене основными конкурентами России остаются США, Франция и Китай. Американцы, в частности, использовали Украину для разработки топлива для советских реакторов, что усиливает конкуренцию с «Росатомом» в области поставок ядерного топлива.

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Макрон посоветовал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан ООН
16 октября 2024, 03:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить, что Израиль был создан по решению ООН, и не нарушать указов этой организации.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на совете министров, передает газета Parisien.

«Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы [организации]», — отметил Макрон.
Он напомнил о голосовании Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году, которое поддержало план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.

Отношения между Францией и Израилем обострились после того, как Макрон выразил поддержку идее прекращения поставок вооружений в Израиль, которые применяются в военных операциях в Газе. По мнению французского президента, этот шаг важен для урегулирования конфликта в регионе. Заявление вызвало резкую критику со стороны Нетаньяху, сообщает RT.

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Зеленский не покажет украинцам свой «план победы» целиком
16 октября 2024, 02:42

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен раскрывать все детали своего «плана победы».
Об этом заявил советник главы его Офиса Михаил Подоляк, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Зеленский представит в Раде свой "план победы" не полностью», — отметил Подоляк.
По его словам, некоторые приложения документа, касающиеся военных стратегий, не будут обсуждаться публично, поскольку они включают в себя «математическую военную составляющую», которая является слишком чувствительной для открытого обсуждения.

Ранее Зеленский посетил США, чтобы обсудить этот план с президентом Джо Байденом. По результатам встречи в Белом доме сообщили, что стратегия Зеленского представляет собой «набор инициатив», который требует дальнейшего изучения. Следующая встреча по этому вопросу была запланирована на октябрь в Германии, однако американские представители отменили поездку из-за приближающегося урагана «Милтон» к побережью Флориды, как сообщает RT.

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ВСУ собираются отступать из Курской области: главное об СВО
Шарий: ВСУ получили приказ готовиться к отступлению
16 октября 2024, 01:38

ВСУ получили приказ готовиться к отступлению из Курской области. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.
По его словам, позиции украинской армии на этом направлении становятся всё более уязвимыми, что может привести к их отступлению или окружению. Генерал-майор ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что оборона украинских войск на курском направлении может рухнуть в течение месяца из-за активных действий российских военных.

Кроме того, на линии фронта в Донецкой Народной Республике также сохраняется напряжённая обстановка. Генштаб ВСУ выделил три наиболее сложных участка: Кураховское, Покровское и Лиманское направления, где украинская армия испытывает значительные трудности. В это же время российские войска продолжают освобождать Торецк (Дзержинск), взяв под контроль уже более трети территории. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, бойцы ВС РФ активно вытесняют противника из городских зданий.

Кроме того, российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки и ударов по позициям ВСУ в приграничных районах Курской области. Выявленные позиции передаются для нанесения ударов по технике и живой силе украинских войск.

На фоне военных действий Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение альянса продолжить поддержку Украины. Несмотря на угрозы со стороны России, НАТО намерено усиливать свои позиции в регионе. Однако в американских СМИ появились сообщения, что в США обсуждают возможное изменение своей позиции по отношению к Украине, что может повлиять на дальнейшую поддержку в случае затягивания конфликта.

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Захарова: США заинтересованы в обострении конфликта между Северной и Южной Кореей
16 октября 2024, 01:31

Фото: сайт МИД РФ

Соединенные Штаты являются основным источником угрозы на Корейском полуострове и заинтересованы в эскалации конфликта между Северной и Южной Кореей.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Спят и видят, как и здесь [на Корейском полуострове] полыхнёт», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя действия Вашингтона.
Она отметила, что призывы Госдепартамента США к Северной Корее прекратить действия, которые могут привести к конфликту, являются типичной провокацией. По словам Захаровой, США используют тактику, при которой сначала провоцируют обострение, а затем перекладывают ответственность на других участников конфликта.

Дипломат также выразила мнение, что Сеул и Токио, несмотря на давление со стороны США, не имеют достаточной решимости освободиться от «рабского ига американских манипуляций», оставаясь ключевыми точками в обеспечении безопасности в регионе.

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В поддержке Украины образовался новый раскол
Politico: у стран Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия по Украине
15 октября 2024, 22:53

Фото: iStock/artJazz

Между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.
«ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — указано в статье.
По данным газеты, после предложения стран Персидского залива использовать более общие формулировки, в ЕС задумались о полном отказе от данного пункта в итоговом документе.

Издание отмечает, что возникший спор говорит лишь о том, что западным союзникам Киева все сложнее искать новых сторонников для поддержки Украины в конфликте с Россией.

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Стало известно о новой попытке давления на Россию
Politico: ФАТФ попытается внести Россию в черный список на следующей неделе
15 октября 2024, 22:37

Фото: iStock/designer491

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) попытается внести Россию в черный список организации на следующей неделе. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает американская газета Politico. Отмечается, что такое решение потребует согласия всех 40 участников группы, среди которых Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.
По информации газеты, заседание внутреннего органа ФАТФ, на котором будет предпринята попытка добавить Россию в черный список, пройдет в следующий вторник, 22 октября.

Издание уточняет, что попасть в черный список страна может не только из-за отмывания денег, но и по причине финансирования развития и распространения оружия массового уничтожения.

Стоит отметить, что Украина с 2022 года не раз пробовала добиться внесения России в черный или серый списки ФАТФ, но все попытки были тщетны.

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США признали проблему с запасами оружия из-за поставок Украине и Израилю
Пентагон признал ограниченность запасов из-за военных поставок Украине и Израилю
15 октября 2024, 22:31

Фото: istockphoto/icholakov

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх признала ограниченность запасов вооружения из-за поставок военной помощи Украине и Израилю. По ее словам, Пентагон столкнулся с проблемами во время восстановления оборонной промышленной базы.
«Это справедливая оценка — наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», — пояснила она.
Сингх отметила, что Штаты продолжат помогать как Украине, так и Израилю, но также важно выстроить грамотное взаимодействие с Конгрессом для стабильного снабжения, потому что полугодовая задержка с принятием нового пакета помощи довела до того, что «собственные запасы США не были своевременно пополнены, что создает давление на систему».
«Но одна вещь, которую мы всегда будем делать и которой всегда думает министр, это наша собственная боеготовность. Мы всегда должны учитывать это, когда поддерживаем Украину, Ближний Восток, Израиль и наши собственные силы, а также не забываем о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе», — указала представитель Пентагона.
Ранее сообщалось, что США пригрозили Израилю остановкой поставок оружия, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Отмечалось, что Белый дом сильно беспокоит ухудшение гуманитарного кризиса в Газе, потому он требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.

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