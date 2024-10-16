NI: возможности оборонной промышленности России стали неожиданностью для Запада

Фото: Минобороны РФ
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России превзошел ожидания западных стран, демонстрируя возможности, которые на Западе считали маловероятными.
Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
Аналитики отмечают, что Россия способна продолжать производство военной техники советской эпохи, одновременно применяя дальнобойные боеприпасы и беспилотники для ослабления украинских позиций. При этом резервы Москвы значительно превосходят ресурсы Киева.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские оборонные предприятия работают четко и ритмично, с планами в 2024 году почти в десять раз увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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«Российский ОПК гораздо лучше адаптируется к ситуации на Украине, чем весь оборонный комплекс Запада в целом. На это не рассчитывали партнеры Киева», — пишет издание.
Аналитики отмечают, что Россия способна продолжать производство военной техники советской эпохи, одновременно применяя дальнобойные боеприпасы и беспилотники для ослабления украинских позиций. При этом резервы Москвы значительно превосходят ресурсы Киева.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские оборонные предприятия работают четко и ритмично, с планами в 2024 году почти в десять раз увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Елена Перлова