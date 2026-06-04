Российские парни начали бить себя молотком по лицу ради «брутальной» внешности
Молодые россияне набирают популярность новым способом луксмаксинга (улучшения внешности) — они бьют себя молотком по лицу ради «брутального результата». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Идеология луксмаксинга приходит из западных интернет-сообществ и опирается на мнение, что внешность — главный ресурс мужчины. В российских соцсетях активно распространяются радикальные практики, в том числе «боунсмешинг».
Парни намеренно ударяют себя кулаками или молотком по скулам, челюсти и надбровным дугам, надеясь сделать черты более «мужественными». При этом пластический хирург Светлана Гудкова сообщила, что научных подтверждений эффективности боунсмешинга нет.
Такие действия грозят переломами лицевых костей, повреждением глазницы, нарушением прикуса и работы челюстного сустава. Удары вызывают гематомы, которые могут инфицироваться и привести к остеомиелиту. Тем не менее в соцсетях «эксперты» публикуют инструкции и продают гайды за три-пять тысяч рублей.
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