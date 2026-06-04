Российские парни начали бить себя молотком по лицу ради «брутальной» внешности

04 июня 2026, 11:03

Молодые россияне начали бить себя молотком по лицу в рамках тренда «луксмаксинг»

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

Молодые россияне набирают популярность новым способом луксмаксинга (улучшения внешности) — они бьют себя молотком по лицу ради «брутального результата». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.