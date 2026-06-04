В Подмосковье продавец из схемы Долиной напал на новых жильцов с ножом
В Подмосковье продавец, действовавший по схеме Долиной, напал с ножом на новых жильцов после неудачной попытки вернуть проданный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пенсионер купил дом в деревне Белое Озеро за 7,1 млн рублей. Вместе с женой он планировал перебраться поближе к детям. Покупатели предварительно проверили все документы. Продавец выехал из дома, но параллельно подал заявление: он утверждал, что продал недвижимость по указанию мошенников и денег у него нет.
Когда новый хозяин приехал в купленный дом, его встретили сотрудники ЧОП. Позже суд разрешил покупателям заселиться. Однако ночью в жильё проник друг продавца и порезал пенсионеру руку ножом. Суды признали покупателя добросовестным, но после психолого-психиатрической экспертизы признали сделку недействительной.
Дом вернули продавцу. Деньги должны вернуть потерпевшему, но виновник предложил платить по 50 рублей в месяц из пенсии. Покупатель до сих пор не получил средств и готовит жалобу в Верховный суд.
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