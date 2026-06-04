«Фарта по жизни»: россиянин записал видеопривет знакомому на ЛЭП, но его получило МВД

04 июня 2026, 10:43

В Приморье мужчина забрался на опору ЛЭП ради видеопривета

Фото: iStock/BulentBARIS

В Приморье местный житель забрался на верхушку опоры линии электропередачи, чтобы записать видеопривет знакомому и передать пожелания его сыну. Об этом информируют Telegram-каналы.