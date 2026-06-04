«Фарта по жизни»: россиянин записал видеопривет знакомому на ЛЭП, но его получило МВД
В Приморье местный житель забрался на верхушку опоры линии электропередачи, чтобы записать видеопривет знакомому и передать пожелания его сыну. Об этом информируют Telegram-каналы.
Мужчина по имени Артем поднялся на высоту не менее 20 метров. С вершины опоры он обратился к некоему Владимиру Александровичу. Затем передал привет его сыну, пожелал ему здоровья и «фарта по жизни». После публикации ролика ситуацией заинтересовались сотрудники МВД.
Сейчас полиция проводит проверку по факту опасного восхождения на объект электросетевого хозяйства. По предварительным данным, Артем может страдать психическим заболеванием.
Линия электропередачи — это комплекс инженерных сооружений и электрооборудования, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии на расстояние от мест ее производства (электростанций) к центрам потребления (подстанциям, промышленным предприятиям, городам и поселкам).
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