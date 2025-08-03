Российские пловцы одержали победу в комбинированной эстафете 4×100 м на ЧМ

03 августа 2025, 16:45

Мужская сборная России стала чемпионом мира в комбинированной эстафете

Фото: Istock/Jacob Ammentorp Lund

Мужская сборная России завоевала золотую медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта.