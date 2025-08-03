Российские пловцы одержали победу в комбинированной эстафете 4×100 м на ЧМ
Мужская сборная России завоевала золотую медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта.
В финальном заплыве команду представляли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.
Российские спортсмены уверенно стартовали, захватив лидерство на первом этапе, но позже уступили позицию французам.
Однако на заключительном отрезке Егор Корнев сумел не только вернуть преимущество, но и финишировал с отрывом более чем в секунду.
Итоговое время россиян составило 3 минуты 26,93 секунды — это новый рекорд Европы. Серебро завоевала сборная Франции (3:27.96), а бронза досталась пловцам из США с результатом 3:28.62.
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