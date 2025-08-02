02 августа 2025, 13:40

Александр Емельяненко (Фото: Instagram*@ alexemelyanenko)

Сегодня, 2 августа 2025 года, свой 44-й день рождения отмечает один из самых противоречивых и харизматичных бойцов России — Александр Емельяненко. Он прошёл путь от чемпиона мира по боевому самбо до звезды крупнейших промоушенов MMA, включая Pride, M-1 Global, RCC и ACA. Его карьера — это смесь ярких побед, болезненных поражений и скандалов, которые сделали его имя известным далеко за пределами октагона. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Карьера в смешанных единоборствах Громкие скандалы Как сейчас живет спортсмен



Ранние годы

Федор, Александр и Марина Емельяненко (Фото: Instagram*@ alexemelyanenko)

Карьера в смешанных единоборствах

Александр Емельяненко (Фото: Instagram*@ alexemelyanenko)



Громкие скандалы

Александр Емельяненко (Фото: Instagram*@ alexemelyanenko)



Александр, Иван и Федор Емельяненко (Фото: Instagram*@ alexemelyanenko)



«Мы не общаемся десять лет. Он сам не хочет разговаривать, а я и не навязываюсь».

«Для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и всё».

Как сейчас живет спортсмен

Александр Емельяненко (Фото: Instagram*@ alexemelyanenko)



«Желание вернуться есть, и желание огромное. Но ещё в 2003 году врачи поставили на моей карьере крест. Так что мне буквально восстановиться, укрепить тело. И потихоньку набирать форму, выступать и радовать вас своими победами», – поделился Емельяненко на YouTube-канале PHL FIGHTING.