Помочился в аэропорту и назвал брата Иудой: Громкие победы и скандалы бойца ММА Александра Емельяненко
Сегодня, 2 августа 2025 года, свой 44-й день рождения отмечает один из самых противоречивых и харизматичных бойцов России — Александр Емельяненко. Он прошёл путь от чемпиона мира по боевому самбо до звезды крупнейших промоушенов MMA, включая Pride, M-1 Global, RCC и ACA. Его карьера — это смесь ярких побед, болезненных поражений и скандалов, которые сделали его имя известным далеко за пределами октагона. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Александр Владимирович Емельяненко родился 2 августа 1981 года в городе Старый Оскол (Белгородская область) в рабочей семье. Его отец работал газоэлектросварщиком, а мать была преподавателем в профессиональном училище. У Александра есть старшая сестра Марина, старший брат Фёдор (легендарный боец ММА) и младший брат Иван.
В спорт Александр попал благодаря старшему брату Фёдору, который брал его с собой на тренировки по самбо и дзюдо с семи лет. Их первым тренером был Владимир Воронов, который сразу разглядел потенциал мальчишек. Так в 16 лет Александр выполнил норматив мастера спорта по дзюдо, а в 1999 году стал чемпионом Европы по самбо. Параллельно он окончил ПТУ по специальности газоэлектросварщика, а позже — экономический факультет Белгородского государственного университета.
Карьера в смешанных единоборствах
Свою профессиональную карьеру в ММА Александр Емельяненко начал в 2003 году, дебютировав в престижной организации PRIDE Fighting Championships. Его первый бой против бразильца Асуэрио Силвы завершился победой по решению судей. В PRIDE Емельяненко провёл ряд знаковых поединков. За 39 боёв в ММА на счету Александра 29 побед, девять поражений и одна ничья.
Так, в 2004 году проиграл нокаутом Мирко «Кро Копу» Филиповичу, в 2005 установил рекорд организации, нокаутировав Джеймса Томпсона за 11 секунд, а в 2006 одержал победу техническим нокаутом над Сергеем Харитоновым после поражения от Джоша Барнетта.
После закрытия PRIDE в 2007 году боец продолжил выступать в различных промоушенах, включая BodogFight, M-1 Global и ProFC. В этот период он добился нескольких впечатляющих побед нокаутом, среди которых выделяются победы над Эриком Пеле и Дэном Бобишем.
Спортивные достижения Емельяненко включают: титул чемпиона Европы по самбо (1999), три золотых медали чемпионата мира по боевому самбо (2002, 2003, 2006), чемпионский пояс ProFC в тяжёлом весе (2010) и победу над Михаилом Кокляевым на турнире «Рен-ТВ».
Громкие скандалы
Жизнь известного российского бойца Александра Емельяненко за пределами октагона представляет собой череду громких скандалов и конфликтов. Его биография пестрит уголовными делами, драками и семейными разногласиями, которые нередко затмевали спортивные достижения.
Судебная хроника бойца началась еще в молодости с неясного уголовного эпизода, о котором сам Александр предпочитает не распространяться. Однако самый громкий случай произошел в 2014 году, когда его осудили на 4,5 года за преступление сексуального характера против домработницы. Хотя через 2,5 года он вышел по УДО, этот эпизод навсегда остался темным пятном на его репутации.
Поведение Емельяненко в общественных местах не раз становилось поводом для полицейских протоколов. В 2013 году он устроил драку с пенсионером в московском кафе, в 2019 году во время пьяной погони с ДПС в Кисловодске устроил две аварии, а в 2023 году шокировал пассажиров аэропорта Кольцово откровенно хулиганским поступком, помочившись в помещении воздушной гавани. Вообще, его алкогольные эксцессы на борту самолетов — нередкое явление в биографии спортсмена. Одна из подобных пьяных выходок в аэропорту в 2012 году стоила ему контракта с M-1 Global.
Однако наиболее тяжёлый скандал в жизни спортсмена — это многолетнее противостояние с родным братом Фёдором, который является легендой в мире смешанных единоборств. Разногласия, начавшиеся из-за проблем Александра с алкоголем и законом, переросли в публичные оскорбления и полный разрыв отношений.
В интервью «Советскому спорту» в 2017 году Александр обвинил старшего брата в предательстве:
«Мы не общаемся десять лет. Он сам не хочет разговаривать, а я и не навязываюсь».
Особенно резко Александр высказался о ближайшем окружении Фёдора, назвав их «подхалимами», которые боятся сказать правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Фёдор, известный своей сдержанностью, не остался в долгу. В эмоциональном открытом письме он назвал брата «Иудой» и заявил:
«Для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и всё».
Александр ответил с сарказмом: «Мёртв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра». За этим обменом колкостями стояли годы накопленных обид. Александр был убеждён, что Фёдор не признаёт его жертв, а Фёдор, в свою очередь, пресытился постоянными ссорами, попойками и проблемами с законом, связанными с младшим братом. Конфликт усугубился, когда Александр нашёл покровительство у Рамзана Кадырова, с которым у Фёдора были напряжённые отношения.
Как сейчас живет спортсмен
После сложнейшей операции на позвоночнике в марте 2025 года, вызванной межпозвоночной грыжей, жизнь 43-летнего Александра Емельяненко кардинально изменилась. Перенеся временный паралич ног и пройдя лечение в московском НИИ им. Склифосовского, боец начал долгий путь реабилитации.
Сейчас Емельяненко продолжает восстановление в Ингушетии, где врачи отмечают положительную динамику, но единогласно рекомендуют завершить карьеру в единоборствах. Несмотря на это, сам Александр настроен решительно вернуться на ринг.
Его последний бой состоялся в декабре 2024 года против комика Алексея Гончарова, но запланированный на март реванш с блогером Артёмом Тарасовым пришлось отменить из-за экстренной операции. Проблемы со здоровьем стали следствием многолетних нагрузок и последствий прошлых травм. Сам боец связывает ухудшение состояния с годами злоупотребления алкоголем и отсутствием должного внимания к своему здоровью. Врачи предупреждают, что возвращение на ринг может привести к необратимым последствиям.
В настоящее время команда Емельяненко рассматривает альтернативные варианты продолжения карьеры, включая участие в телевизионных проектах.
«Желание вернуться есть, и желание огромное. Но ещё в 2003 году врачи поставили на моей карьере крест. Так что мне буквально восстановиться, укрепить тело. И потихоньку набирать форму, выступать и радовать вас своими победами», – поделился Емельяненко на YouTube-канале PHL FIGHTING.