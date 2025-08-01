Спортсмены из Шатуры завоевали награды областных соревнований по гребле

01 августа 2025, 17:31

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Две золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали завоевали шатурские спортсмены на чемпионате и первенстве Московской области по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





В программу вошли гонки на 200 и 500 метров, а более опытные гребцы попробовали свои силы в гонке на 1000 метров.





«Золотые медали завоевали байдарочник Степан Белов на дистанции 500 м и каноист Егор Ермачков на дистанции 500 м. Кроме того, Степан Белов стал вторым на дистанции 100 м, а Егор Ермачков — на дистанции 200 м», — говорится в сообщении.