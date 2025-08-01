Спортсмены из Шатуры завоевали награды областных соревнований по гребле
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Две золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали завоевали шатурские спортсмены на чемпионате и первенстве Московской области по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
В программу вошли гонки на 200 и 500 метров, а более опытные гребцы попробовали свои силы в гонке на 1000 метров.
«Золотые медали завоевали байдарочник Степан Белов на дистанции 500 м и каноист Егор Ермачков на дистанции 500 м. Кроме того, Степан Белов стал вторым на дистанции 100 м, а Егор Ермачков — на дистанции 200 м», — говорится в сообщении.Елена Шаршова завоевала две серебряные медали на каноэ-одиночке, Кирилл Кулешов в тандеме с представителем Пушкинского округа взял два серебра на каноэ-двойке, Егор Ермачков и Денис Уляпин завоевали на каноэ-двойке бронзовую медаль, а Алина Кузнецова на каноэ-одиночке пришла третьей.
Соревнования проходили на гребном канале в Бронницах.