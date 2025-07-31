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Тяжелоатлетка Врагова из Подмосковья завоевала три медали первенства Европы

оригинал Софья Врагова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые медали завоевала спортсменка из Богородского округа Софья Врагова на первенстве по тяжёлой атлетике в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Софья Врагова выступала в весовой категории более 77 килограммов.

«В рывке результат Софья составил 95 килограммов, в толчке — 116 килограммов. Сумма двоеборья составила 211 килограммов. Эти достижения позволили подмосковной спортсменке стать лучшей в своей весовой категории в каждом из трёх разделов соревнования», — говорится в сообщении.
Серебро в двоеборье завоевала турецкая легкоатлетка Нур Пехливан Зейнеп с результатом 206 кг, а третье место заняла польская спортсменка Дорота Гноза (199 кг).

Ранее ещё одна богородская тяжелоатлетка — Варвара Кузьминова — завоевала две золотые и бронзовую медаль на первенстве Европы в Испании и поставила два юниорских рекорда.
Лев Каштанов

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