Тяжелоатлетка Врагова из Подмосковья завоевала три медали первенства Европы
Три золотые медали завоевала спортсменка из Богородского округа Софья Врагова на первенстве по тяжёлой атлетике в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Софья Врагова выступала в весовой категории более 77 килограммов.
«В рывке результат Софья составил 95 килограммов, в толчке — 116 килограммов. Сумма двоеборья составила 211 килограммов. Эти достижения позволили подмосковной спортсменке стать лучшей в своей весовой категории в каждом из трёх разделов соревнования», — говорится в сообщении.Серебро в двоеборье завоевала турецкая легкоатлетка Нур Пехливан Зейнеп с результатом 206 кг, а третье место заняла польская спортсменка Дорота Гноза (199 кг).
Ранее ещё одна богородская тяжелоатлетка — Варвара Кузьминова — завоевала две золотые и бронзовую медаль на первенстве Европы в Испании и поставила два юниорских рекорда.