Тяжелоатлетка Врагова из Подмосковья завоевала три медали первенства Европы

31 июля 2025, 08:23

оригинал Софья Врагова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые медали завоевала спортсменка из Богородского округа Софья Врагова на первенстве по тяжёлой атлетике в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Софья Врагова выступала в весовой категории более 77 килограммов.





«В рывке результат Софья составил 95 килограммов, в толчке — 116 килограммов. Сумма двоеборья составила 211 килограммов. Эти достижения позволили подмосковной спортсменке стать лучшей в своей весовой категории в каждом из трёх разделов соревнования», — говорится в сообщении.