Российские подлодки признали лучшими в мире

Противостояние между Ириной Болгар и Павлом Дуровым продолжается. О бывшей супруге основателя Telegram общественность впервые узнала летом 2024 года, когда женщина заявила, что родила от миллиардера троих детей. Через некоторое время Болгар обвинила Дурова в физическом насилии над малолетними, добилась лишения родительских прав и потребовала внушительную сумму в качестве алиментов. Однако у самой Болгар оказалось немало собственных скелетов в шкафу. Подробности – в материале «Радио 1».