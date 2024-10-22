Российские подлодки признали лучшими в мире

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Подводные лодки ВМС России проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» назвали лучшими в мире, следует из рейтинга субмарин за 2024 год, составленный американским журналом The National Interest. Эксперты разместили их на первом и втором месте в топе, следом за ними идет британская «Astute», а затем американские «Seawolf» и «Virgigna».
«(Подлодки «Кондор» — прим. ред.) были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — указано в публикации.Авторы подчеркивают, что «Кондор» оправдывает свою высокую стоимость большой глубиной погружения и способностью выдерживать удары вражеских торпед.
«Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования, и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию», — поясняет автор.Также отмечаются и субмарины «Ясень», в классификации НАТО — «Северодвинск». Основной особенностью называют их универсальность, так как эти многоцелевые подлодки способны нести самые разные типы вооружения, включая новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности «Циркон».
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