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Названо российское оружие, внушающее страх ВСУ

Капитан ВСУ Касяненко: украинские военные боятся российских авиабомб
18 октября 2024, 13:55
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Боевики ВСУ больше всего боятся российских планирующих авиабомб. Об этом сообщил капитан пехоты ВСУ Ростислав Касяненко в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. По его словам, падение такой бомбы влечет за собой неминуемую смерть.


Касяненко пояснил, что украинские военные около Часова Яра приходят в ужас от этих бомб, которые могут быть запущены с большого расстояния.
«Если планирующая бомба упадет рядом, то прощай, и твоя душа отправится к Богу», — отметил он.
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#страх
Порядка 300 боевиков ВСУ сбежали с позиций у Толстого Луга Курской области
18 октября 2024, 14:10

Фото: iStock/Jakub Laichter

Около 300 боевиков ВСУ самовольно покинули занимаемые позиции в районе Толстого Луга Курской области, чтобы сбежать из российского полукотла. Об этом пишет Mash.
По данным издания, действие было замечено российскими военными, после чего по боевикам ВСУ был открыт плотный огонь. В результате порядка 50 человек было уничтожено. Еще несколько десятков попали в плен, при этом многие сдались добровольно.

Также, издание сообщает, что за минувшие сутки армия России освободила село Плёхово и сейчас оттуда атакует позиции ВСУ в Судже.
Кроме того, российские силы заняли посёлок Новый Путь в Глушковском районе, сейчас идет зачистка населенного пункта. А ВСУ бежали за железнодорожную ветку и пытаются там окопаться.

Из радиоперехватов следует, что ВСУ получили распоряжение стоять до последнего и ждать ротации и не забирать убитых. Бойцы ВС РФ с мест сообщают, что убитых украинцев в курском приграничье настолько много, что их приходится хоронить собственными силами.

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Жители Кургана могут передать лично оружие на нужды СВО
18 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/Artfully79

Жители Кургана могут передать легально приобретенное оружие для нужд спецоперации. Об этом сообщили на сайте регионального управления Росгвардии.
Чтобы передать оружие в зоне СВО, необходимо написать заявление в местные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Далее там оформят все необходимые документы и объяснят порядок передачи. После этого оно будет передано в государственные военизированные организации. Важно, чтобы оружие принадлежало человеку на законных основаниях и было исправно.

Процедура передачи оружия проходит на основании договора пожертвования и акта приема-передачи.

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Фицо сделал заявление по Украине
Премьер Словакии Фицо: ЕС устал от украинского конфликта
18 октября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/sinonimas

ЕС устал от украинского конфликта, потому что ситуация никак не разрешается, несмотря на оружейные поставки Киеву, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в беседе с прессой по итогам саммита государств-участников ЕС.
«Все уже устали от этой темы, я видел это и вчера на представителях Европейского совета, потому что конфликт длится уже больше двух лет, скоро это будет три года, но мы не видим никакого решения…» — прокомментировал политик.
Он добавил, что, по его мнению, ситуация не будет меняться год за годом, кроме количества погибших, сколько бы саммитов ни собиралось. У России же при этом будет все больше территорий, уверен Фицо.

Глава киевского режима Владимир Зеленский все время говорит о некоем «плане победы», однако, по оценкам экспертов, он сводится к очередным требованиям Украины к западным союзникам.

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На Украине заявили, что 11 тыс. солдат КНДР готовятся для участия в СВО на стороне РФ
Буданов*: 11 тыс. солдат КНДР готовятся в РФ для участия в СВО
18 октября 2024, 12:42

Кирилл Буданов

Около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября. Такое заявление сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова передает издание The War Zone.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил Буданов*.

Он отметил, что в настоящее время спецслужбы Украины еще не имеют полной картины.

Однако накануне генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не может подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в российской спецоперации. При этом он отметил, что подобные сообщения вызывают беспокойство.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Зеленский: Украина видит три сценария развития конфликта после выборов в США
FT: Зеленский видит три сценария развития конфликта после выборов в США
18 октября 2024, 12:29

Украинская власть видит три сценария развития украинского конфликта после американских выборов. Об этом в разговоре с Financial Times (FT) заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути», — сказал политик.

Детали двух других сценариев экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, не раскрыл и даже не ответил, будут ли они позитивными для республики. Он только подчеркнул чувствительность данного вопроса для украинского населения.

Ранее сообщалось, как в Польше отреагировали на «победный план» Зеленского.

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#украина
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#конфликт
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В Польше отреагировали на «план победы» Зеленского
Косиняк-Камыш: в НАТО и ЕС без энтузиазма встретили «план победы» Зеленского
18 октября 2024, 12:12

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского встретили без энтузиазма в Евросовете и НАТО, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. <...> Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны. <...> Этот план не решает проблему, не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность», — прокомментировал он в рамках встречи руководителей военных ведомств стран-участниц НАТО в Брюсселе.
Перед этим венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал, что «победный план» Зеленского приведет его к проигрышу. При этом, по словам Орбана, большая часть участников брюссельского саммита готова к продолжению конфликта.

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#мир
#украина
#ес
#нато
#война
#конфликт
#сво
#владимир зеленский
#польша
#новости
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На Украине оценили наступление ВС России в Часове Яре в ДНР
Deep State: бойцы ВС РФ продвинулись в городских районах Часова Яра в ДНР
18 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/zim286

Российская армия ведет успешное наступление в Часовом Яре, Донецкой народной республики, сообщает в Telegram аналитический проект Украины Deep State.
Согласно данным, за последнее время ВС РФ продвинулись в ряде городских кварталов. В частности, упомянут Жовтневой район, который сейчас частично подконтролен российским силам. Он располагается к западу от большого водоканала, который делит город пополам.

Ранее бывший боевик ВСУ Сергей Шикун дал характеристику украинским офицерам и войскам в целом. Собеседник упомянул о творящемся бардаке и некомпетентности командиров.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#новости
#днр
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Медведев заявил, что у Киева есть все возможности создать «грязную бомбу»
18 октября 2024, 11:22

Фото: сайт Кремля

У киевского режима есть все возможности для создания «грязной бомбы». Об этом у себя в Telegram-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать «грязную бомбу», — гласит сообщение политика.
В качестве возможностей Медведевым упоминаются технологии, сырье и специалисты, а чтобы изготовить заряд с небольшой мощностью, по его словам, хватит любой лаборатории времен СССР.

«Часики тикают», — резюмировал Медведев.

Ранее издание Bild, ссылаясь на источники, информировало, что украинское руководство рассматривает возможность восстановить запасы ядерных вооружений.

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#мир
#украина
#оружие
#россия
#совбез
#дмитрий медведев
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В Приморье отправили под арест не вернувшую долг матери бойца СВО женщину
18 октября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/utah778

Приморский суд отправил не вернувшую долг матери погибшего бойца спецоперации женщину под домашний арест, информирует региональная прокуратура. Уточняется, что средства были государственной выплатой.
«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемую под домашний арест на один месяц 29 суток», — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что против 47-летней женщины открыли уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи считают, что фигурантка взяла в долг у потерпевшей на собственный бизнес, зная, что у той есть крупная сумма.

Речь идет о почти шести миллионах рублей. Обвиняемая, по информации следователей, только создавала видимость отдачи долга, передавая только незначительные деньги.

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