Названо российское оружие, внушающее страх ВСУ

Боевики ВСУ больше всего боятся российских планирующих авиабомб. Об этом сообщил капитан пехоты ВСУ Ростислав Касяненко в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. По его словам, падение такой бомбы влечет за собой неминуемую смерть.