Названо российское оружие, внушающее страх ВСУ

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Боевики ВСУ больше всего боятся российских планирующих авиабомб. Об этом сообщил капитан пехоты ВСУ Ростислав Касяненко в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. По его словам, падение такой бомбы влечет за собой неминуемую смерть.
Касяненко пояснил, что украинские военные около Часова Яра приходят в ужас от этих бомб, которые могут быть запущены с большого расстояния.
«Если планирующая бомба упадет рядом, то прощай, и твоя душа отправится к Богу», — отметил он.Читайте также:
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