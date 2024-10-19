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Командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» заявил, что секретный российский мобильный комплекс телефонной связи, используемый на СВО, превосходит аналогичное оборудование НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
Военный заявил о превосходстве российских телекоммуникационных комплексов над аналогами НАТО и подчеркнул, что оружие противника нельзя назвать особенным.
Актер добавил, что его подразделение отправлялось к линии соприкосновения утром и возвращалось обратно тоже утром. По его словам, каждая поездка занимает около суток.
Ранее директор Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Евтухов сравнил российское оружие с аналогичным вооружением стран НАТО. По его словам, российское оружие во многом более совершенное, чем аналогичная продукция стран-союзников, поставляемая Киеву.
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«Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи — очень достаточно бодро противостоит их средствам. Даже в каких-то моментах намного лучше срабатывает… По связи мы не уступаем. Даже, говорю, в чем-то мы их превосходим», – отметил он.
Актер добавил, что его подразделение отправлялось к линии соприкосновения утром и возвращалось обратно тоже утром. По его словам, каждая поездка занимает около суток.
Ранее директор Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Евтухов сравнил российское оружие с аналогичным вооружением стран НАТО. По его словам, российское оружие во многом более совершенное, чем аналогичная продукция стран-союзников, поставляемая Киеву.
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Александр Климов